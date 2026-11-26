Passalacqua Ragusa, al Pala Minardi arriva la Galli: Seletti chiede il riscatto

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Si torna a giocare tra le mura amiche e si scaldano i motori. Sabato 28 novembre al Pala Minardi, la Passalacqua Ragusa attende la visita della Polisportiva Galli Basket per l’ottava giornata del Campionato di basket femminile di serie A2 Credem Banca.

Entrambe le formazioni hanno già osservato un turno di stop; quattro vittorie e due sconfitte per la Polisportiva Galli mentre la Passalacqua affronta il turno con cinque vittorie e una sconfitta, maturata nel corso dell’ultimo match e da cancellare in fretta.

La squadra toscana, di San Giovanni Valdarno, è un team giovane, allenato da Massimo Riga e che conta sull’esperienza di giocatrici solide (Castellani, De Cassan e Pirozzi, per fare solo alcuni nomi, con grande esperienza sia in A2 sia in A1) a cui si aggiungono le due straniere, la svedese Prytz e la francese Lalotte.

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«La Polisportiva Galli è una squadra che si è presentata ai nastri di partenza come una delle favorite e con delle individualità di caratura superiore a questo campionato. Un mix di giovani e interessanti italiane completato da due straniere con caratteristiche molto diverse come la Prytz ala tiratrice con centimetri e tocco, e Lalotte che è un cinque d’area con una presenza importante nel pitturato. Dal rientro da Umbertide – dice Paolo Seletti, coach Passalacqua –, abbiamo continuato a lavorare su ritmo e intensità, ancora con maggiore determinazione per entrare in campo con l’atteggiamento giusto e la voglia di riscattare una prestazione non all’altezza di quanto siamo in grado di fare. La sconfitta di Umbertide è un tipo di sconfitta che deve arrivare nel corso di una stagione perché determina la crescita di un gruppo nel passare attraverso le difficoltà. Ho la certezza che non sbaglieremo più in termini di approccio e atteggiamento. Dal punto di vista tecnico e tattico mi aspetto una reazione che ci permetta di resettare una serata decisamente negativa ma in cui Umbertide, ed è giusto ricordarlo, ha fatto una gran partita. Sabato? Il canestro non conosce passato, si lotta azione dopo azione».

Le statistiche

La Passalacqua (6 partite, 5 vinte, 1 persa) ha realizzato 435 punti e ne ha subìti 350; tira con il 49% da 2 punti (128/263), il 24% da 3 (31/127), il 78% ai liberi (86/110), con 273 rimbalzi totali all’attivo (182 in difesa e 91 in attacco) e 113 assist, con una media di 72.5 punti a partita e una valutazione di squadra complessiva di 544.

La Polisportiva Galli (6 partite, 4 vinte, 2 perse) ha messo a segno 403 punti, subendone 378; tira con il 43% da 2 punti (109/256), il 31% da 3 (44/143), il 72% ai liberi (53/74), con 221 rimbalzi totali all’attivo (134 in difesa e 87 in attacco) e 89 assist, con una media di 67.2 punti a partita e una valutazione complessiva di 390.

Nel confronto tra le individualità nelle due squadre, le giocatrici presenti nella top 20 di Lbf per punti a partita sono 3ª Milani (Pol. Galli), 6ª Lalotte (Pol. Galli), 7ª Johnson (Passalacqua); per rimbalzi 7ª Johnson (Passalacqua), 13ª Lalotte (Pol. Galli), 17ª Ronchi (Passalacqua); per assist 5ª Castellani (Pol. Galli), 6ª Johnson (Passalacqua), 11ª Heriaud.

L’incontro verrà disputato sabato 28 novembre alle ore 20 al Pala Minardi di Ragusa e sarà diretto dai signori Andrea Parisi e Federico Puglisi, entrambi di Catania.

Il precedente: Passalacqua Ragusa a punteggio pieno, la vigilia della trasferta di Umbertide.

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