Basket giovanile, la Ciavorella Scicli dei Carestia vola con Under 19 e Under 14

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Il basket giovanile a Scicli è targato Santo ed Alberto Carestia. Due giovani sportivi appassionati della palla a cinque spicchi (un tempo così detta la palla usata per il basket che, oggi nei tempi moderni, è passata ad otto spicchi) che danno forza, speranze e preparazione a tanti ragazzi del posto. Il classico vivaio-scuola da dove vengono fuori atleti di prestigio. Questo è il progetto dei fratelli Carestia che da anni sono impegnati nel delicato settore della formazione cestistica con la società U.S.D. “Fernando Ciavorella”.

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L’Under 19, impegnata nel campionato Under 19, girone D, riservato alle province di Ragusa e Siracusa, sta conquistando un posto in vetrina con vittorie che si susseguono una dietro l’altra. La squadra Under 14 non è da meno. Il campionato lo ha iniziato con una vittoria straripante sull’Olimpya Basket Comiso che i due coach Santo ed Alberto Carestia commentano soddisfatti: “Queste prime prove stagionali mettono in evidenza ottime prove collettive, confermando la qualità e lo spirito di gruppo della squadra in vista del proseguimento del torneo”.

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