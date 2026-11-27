Virtus Ragusa a Piedimonte Matese, Recupido: «Abbiamo bisogno di vincere»

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

La SuperConveniente Virtus Ragusa torna in trasferta dopo il quarto successo stagionale, ottenuto in casa contro Sora. Sabato 28 novembre, alle 17, la squadra di Gianni Recupido affronta la FAAM Matese nell’anticipo della decima giornata di Serie B Interregionale. Gli iblei arrivano con otto punti in classifica, il doppio dei campani. Al PalaMatese la Virtus cerca la seconda vittoria esterna, dopo quella di Rende.

La formazione di Gianfranco Mucci, in questa stagione, ha vinto due volte: ad Angri (80-63) e in casa contro Gela (85-70). Da allora ha perso tre partite di fila, con margini via via più stretti. Dopo i k.o. con Barcellona e Basket School Messina, ha sfiorato l’impresa a Catanzaro, dove si è arresa 73-72.

Leggi anche: Virtus Ragusa supera Sora 91-83 al PalaPadua: Lanzi 23, Fabi 22, Peterson decisivo

Statistiche alla mano, il miglior realizzatore della FAAM è Giovanni Brescianini, play-guardia classe 2005 arrivato in estate dai Seagulls Genova, che viaggia a 12,7 punti di media. A quota 10 c’è un altro play-guardia, Antonio Matera, che nella scorsa stagione ha vestito le maglie di Termoli e Marigliano. Segnano 9,6 punti a testa Fabrizio De Ninno e Giovanni Cessel, centro di 208 centimetri prelevato in estate dal Basket Barcellona.

«Abbiamo bisogno di vincere – dice alla vigilia coach Recupido –. Ci aspetta una partita tosta, sia sul piano emotivo sia per l’impatto fisico. Dobbiamo continuare a lavorare su noi stessi e farci trovare pronti anche dopo aver fatto bene nell’appuntamento precedente. Non sempre ci siamo riusciti in questa stagione». L’allenatore della Virtus allarga la prospettiva ai giovani: «È normale che ad alcuni serva più tempo. È facile scoraggiarsi e avere dei cali. A noi, come staff, spetta il compito di tirare fuori il meglio da ciascuno, a loro quello di fare tutto il possibile per farsi trovare pronti».

Arbitri dell’incontro di sabato saranno Galieri di Campobasso e Mandato di San Nicola la Strada (Caserta). Palla a due alle 17.

La vigilia della partita con Sora: Virtus Ragusa, domenica al PalaPadua arriva Sora per il quarto successo.

☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it