Una strada per Peppe Drago, ma non tutti ci stanno: a Scicli spuntano altri quattro nomi

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Il Consiglio comunale dà parere favorevole alla intitolazione dell’arteria di deflusso viario che dal villaggio Jungi porta a via Ospedale. Arteria che è chiusa da qualche mese per lavori al sistema di smaltimento delle acque bianche. La circonvallazione ovest, prolungamento di via Noce, quindi sarà intitolata all’ex presidente della Regione Peppe Drago: amministratore e politico che si battè per Scicli nella ripartizione dei fondi della legge 433/91 del dopo terremoto di Santa Lucia e che riuscì a fare arrivare in città oltre 54 milioni di vecchie lire per risanare monumenti e strade. In questo percorso c’è il “no” di Scicli Bene in Comune che in aula ha un suo esponente, nella fresca di nomina Francesca Schirò. “Una strada è memoria. È identità. È il messaggio che una comunità sceglie di consegnare alle generazioni future” SbiC spiega la sua posizione che non nega il ruolo avuto da Drago nella storia politica ed amministrativa della città.

Al tavolo il movimento politico del segretario cittadino Leandro Nigro e della consigliera comunale Francesca Schirò avrebbero portato quattro nomi. Carmelina Trovato, protagonista delle lotte sociali e sindacali, prima donna iscritta al PCI di Scicli e figura importante nelle battaglie dei braccianti e per i diritti delle donne; Rosetta Trovato, vittima di femminicidio nel 2012, il cui ricordo potrebbe diventare memoria pubblica e monito permanente contro ogni forma di violenza sulle donne; Federico Borrometi, compositore e direttore della banda cittadina, le cui musiche fanno ancora parte della tradizione e dell’identità culturale di Scicli; Vincenzo Portelli, antifascista, partigiano, tra i fondatori della cellula comunista sciclitana e protagonista delle lotte sociali e del movimento del “Non si parte”. Sullo sfondo la riflessione che “la memoria pubblica debba raccontare anche i valori, le battaglie e le persone che hanno contribuito a costruire la comunità nella quale viviamo”.















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