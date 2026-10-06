Un nuovo “Fleximan” del Sud dietro l’incendio dell’autovelox sulla Vittoria-Scoglitti?

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Si sta ancora cercando di capire chi ha appiccato le fiamme all’impianto per il rilevamento della velocità situato lungo l’ex strada provinciale Vittoria Scoglitti. L’incendio pare sia di natura dolosa. Qualcuno avrebbe gettato del liquido infiammabile e avrebbe appiccato il fuoco distruggendo e rendendo inservibile l’impianto che, su un’arteria molto trafficata, serve a rilevare la velocità e ad individuare eventuali infrazioni. Siamo dinnanzi ad una specie di “Fleximan” del Sud, che vorrebbe imitare l’originale, poi denunciato, del Nord?

L’ex strada provinciale 17 è una strada ad alta densità di traffico. Ma è soprattutto caratterizzata dalla presenza di numerosi accessi laterali che immettono nelle aziende della zona, nei villaggi dove sorgono dei piccoli agglomerati abitati e alcune abitazioni private.

La strada è a doppio senso di circolazione, in alcuni tratti con la presenza di uno spartitraffico, in altri con la doppia linea continua. Il sistema di rilevazione della velocità e la presenza delle colonnine è anche un deterrente per cercare di garantire la sicurezza ed evitare le situazioni di pericolo.foto di repertorio

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