Studenti viaggiano in piedi, assembrati e arrivano oltre l’orario: Pozzallo incarica legale per diffidare Ast

Gli studenti pendolari di Pozzallo che usufruiscono del servizio Ast, da qualche tempo non fanno altro che subire dei disagi. In particolare, ogni giorno, sono costretti a viaggiare in condizioni pessime, con assembramenti preoccupanti, in piedi, arrivando oltre l’orario consentito.



“Dopo aver tentato numerose interlocuzioni e mediazioni, considerato che nulla è cambiato, anzi la situazione è degenerata, la nostra comunità si sente presa in giro dall’azienda che non sta rispettando gli impegni assunti, davanti a codesta amministrazione e alle famiglie. La nostra priorità è la sicurezza dei ragazzi e tutelare il loro diritto allo studio” afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione, dott.ssa Stella Morana.



Per questi motivi il Comune ha incaricato un avvocato che ha diffidato l’AST dal perseguire tale condotta irrispettosa e carente delle basilari norme che un’azienda deve osservare.