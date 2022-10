Studenti ragusani uniti contro lo sfruttamento del pianeta. Una manifestazione

Studenti ragusani uniti per parlare delle problematiche che affliggono il nostro pianeta. Una manifestazione, infatti, è stata indetta per domani, 7 ottobre. Anche gli studenti ragusani, dunque, hanno deciso di mobilitarsi per dire no allo sfruttamento delle risorse e per sensibilizzare tutti al rispetto del nostro pianeta.

L’Istituto comprensivo “Vico-Umberto I-Gagliardi” e il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Ragusa, in collaborazione con la Consulta Provinciale, stanno organizzando, nella giornata del 07 ottobre 2022, una manifestazione che ha come obiettivo quello di sensibilizzare adulti grandi e giovani piccoli sulle problematiche che derivano dalla mancanza di rispetto verso il nostro Pianeta.



La manifestazione partiràta da p.zza Zama, a Ragusa e i ragazzi muoveranno fino in p.zza S. Giovanni, dove si terranno dei discorsi sul tema.

“Il nostro obiettivo è sensibilizzare e cercare di far arrivare il messaggio a più persone possibili”, spiegano gli studenti del liceo Classico Umberto I.