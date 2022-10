Si realizza una discarica nel Comune di Trapani. Che fine hanno fatto i termovalorizzatori?

Al via i lavori per la realizzazione della discarica nella contrada Borranea nel comune di Trapani. I lavori costituiscono il primo lotto del progetto complessivo per la realizzazione della Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti.

Dei progetti per costruire i termovalorizzatori, fin’ora, solo parole e nient’altro. Al momento, non abbiamo alcuna notizia circa la loro possibile realizzazione.



Il dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana ha appaltato i lavori, tramite l’Urega di Trapani, su progetto esecutivo redatto in house a seguito di una convenzione stipulata tra le due società per la regolamentazione del servizio di gestione (Srr) di Trapani: Nord e Sud. L’impianto sorgerà vicino alla discarica già attiva, gestita dalla Trapani Servizi.

L’importo complessivo del progetto relativo al “Lotto 1 – Discarica per rifiuti non pericolosi” è di circa 13 milioni di euro: quasi 10 milioni per i lavori e 3 milioni e 500 mila euro per somme a disposizione dell’Amministrazione. Il termine dei lavori è previsto per il 12 marzo 2023.