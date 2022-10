Si apre una voragine in via Gaeta a Vittoria, evacuata una famiglia. FOTO

Nel tardo pomeriggio di ieri, lungo il prolungamento di via Gaeta, a Vittoria, quasi in prossimità della vallata, si è registrata l’apertura di una voragine. Ciò ha determinato la frana in un’antica casa e lo sgombero di una famiglia. A darne notizia è il consigliere comunale Biagio Pelligra, segretario cittadino del Movimento politico Sviluppo ibleo.



Sul posto sono subito intervenuti gli operatori della Protezione civile Giuseppe Caruano, da ringraziare per il pronto intervento, per mettere in sicurezza il sito.

Per fortuna, non si sono registrati danni a persone.