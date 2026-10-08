Sfonda la porta ed entra in casa: i Carabinieri lo sorprendono mentre rovista nei cassetti

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Lo avrebbero sorpreso direttamente all’interno dell’abitazione, mentre rovistava nei cassetti alla ricerca di denaro o oggetti di valore. Un ventinovenne di origine tunisina, residente a Comiso e già noto alle forze dell’ordine per precedenti denunce per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato furto aggravato.

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di martedì, in pieno centro a Comiso. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane sarebbe riuscito a entrare nell’abitazione dopo avere sfondato la porta d’ingresso. La segnalazione dell’effrazione è arrivata a una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Comiso impegnata nel controllo del territorio. I militari hanno raggiunto rapidamente l’immobile e sono entrati nell’abitazione.

All’interno avrebbero trovato il ventinovenne ancora all’opera. Alcuni armadi erano già stati messi a soqquadro e l’uomo stava rovistando nei cassetti. L’intervento dei Carabinieri gli avrebbe impedito di tentare la fuga. Il giovane è stato quindi accompagnato in caserma per gli accertamenti e le procedure di identificazione e successivamente dichiarato in arresto per tentato furto aggravato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato infine accompagnato nella propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari.

Come previsto dalla legge, l’ipotesi accusatoria dovrà trovare conferma nelle successive fasi del procedimento e nel contraddittorio tra le parti.

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