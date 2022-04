Scuola: perdenti posto per calo iscritti. Ma nel ragusano scattano docenti in più

La costante perdita di studenti, conseguente il calo delle nascite che si riflette anno dopo anno in ogni ordine di scuola, sta causando anche in Sicilia l’aumento del fenomeno dei “perdenti posto”. Sono tanti i docenti, i collaboratori, gli assistenti tecnici e amministrativi che il prossimo anno perderanno la titolarità nella loro sede di servizio. La provincia di Ragusa non ne sarà esente ma riuscirà a parare il colpo, aumentando addirittura gli organici.



L’allarme sui “perdenti posto”, cioè i trasferimenti d’ufficio degli organici in soprannumero nella sede disponibile più vicina, è stato lanciato nei giorni scorsi dal segretario della Flc Cgil Sicilia, Adriano Rizza: Che così riassume: “Per l’anno prossimo è previsto in Sicilia un calo di ben 15.055 alunni così ripartiti: 1.861 all’infanzia, 3.485 alla primaria, 3.908 nella scuola secondaria di primo grado e 5.801 nella secondaria di secondo grado.” Rizza spiega che a pesare è anche “la decisione del governo di non rispettare gli accordi sottoscritti appena un anno fa, come il Patto per la scuola del 20 maggio 2021, e le istanze di modifica del Dpr 81 del 2009 per il rafforzamento degli organici e la riduzione del numero di alunni per classe.”

Non è dato ancora sapere il numero esatto dell’organico in soprannumero nelle scuole dei dodici comuni iblei. “L’ufficio scolastico provinciale ci ha comunicato che alcuni tra docenti, collaboratori e assistenti dovranno cambiare sede di servizio, ma non sappiamo ancora quanti saranno – precisa Graziella Perticone, segretaria generale di Flc Cgil di Ragusa -. Si tratta di personale qualificato, spesso in servizio effettivo da qualche anno, che però si trova in coda nella specifica graduatoria interna stilata in ogni istituto.”



Ogni istituto scolastico ha un organico detto “di diritto”, calcolato sulla base del numero degli iscritti. Quando si accusa un calo delle iscrizioni, il personale in esubero entra in mobilità e viene spostato nella sede più vicina fino ai successivi cinque anni. Può rientrare nella sede di titolarità soltanto se si ricreano le condizioni. La causa principale del calo delle iscrizioni è legata al numero delle nascite, fenomeno che ormai in Italia è in atto da qualche anno.



Meno alunni=meno personale, in teoria. Non è sempre così. L’aspetto positivo è l’aumento del tempo pieno. Perticone cita l’esempio della Scuola Primaria: “Ci saranno complessivamente 146 alunni in meno e 19 docenti in più.” Da settembre, infatti, in tutto il ragusano le classi a tempo pieno passeranno da 86 a 105. Nel futuro è atteso un aumento sensibile delle scuole con il servizio delle 40 ore settimanali spalmate su cinque giorni e la mensa, grazie ai fondi del Pnrr fissati allo scopo, soprattutto in Sicilia.

Un maggior numero di posti scatterà anche nei posti di sostegno: +6 nell’Infanzia, +19 nella Primaria, +7 nella secondaria di primo grado, altrettanto nella secondaria di secondo grado.

“Nella scuola secondaria di primo grado non ci saranno scostamenti – continua Perticone – perché si perderà soltanto una classe, mentre nella secondaria di secondo grado il numero complessivo delle classi resterà invariato. Il problema dei soprannumerari nel nostro caso riguarda la scelta della scuola e degli indirizzi.” Incide la sede delle scuole in quartieri poco abitati da famiglie con bambini e adolescenti, la frammentazione di alcuni indirizzi e il cambiamento delle aspettative di lavoro e di carriera post diploma, eredità della lunga pandemia.



Per questi motivi, secondo quanto risulta a ragusaoggi.it, a soffrire di più il calo delle iscrizioni sono alcune scuole professionali di Ragusa; a Modica il Liceo Musicale (appartenente all’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Verga”), l’Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi” e il plesso “Ciaceri” del Comprensivo “Santa Marta”. Al contrario, in altri istituti saranno attivate nuove sezioni, come nel caso del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” del capoluogo.