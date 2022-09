Scicli, mobilità garantita anche per i più svantaggiati: consegnato pulmino speciale

E’ stato consegnato stamani davanti al Palazzo di Città a Scicli, un pulmino attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili, anziani e svantaggiati.



Si tratta di un mezzo messo a disposizione della Pmg Italia e potrà essere utilizzato per raggiungere centri di cura, di aggregazione, riabilitativi, scuole ed uffici ed è stato consegnato al Comune di Scicli, che per la terza volta ha deciso di aderire al progetto “Mobilità garantita” della società Pmg Italia (Progetto mobilità sostenibile), in comodato d’uso gratuito, senza alcun costo per l’Ente.



Per prenotare il servizio è possibile contattare il seguente numero 0932841982 (Assessorato ai Servizi Sociali)

