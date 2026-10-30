Il protocollo tra Sicindustria e Asp entra nella fase operativa: una ventina di aziende iblee aderenti, 1.200 lavoratori coinvolti e fino a 4.000 persone con i familiari.
Scicli, 60enne investito da uno scooter al quartiere Jungi: ricoverato a Modica
30 Ott 2026 22:48
Paura nel quartiere Jungi, a Scicli, dove un uomo di 60 anni è stato investito da uno scooter guidato da un giovane mentre si trovava a piedi.
Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del mezzo a due ruote non sarebbe riuscito a evitare il pedone. L’impatto ha provocato al 60enne diversi traumi: soccorso, è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Modica per le cure necessarie. Le sue condizioni non destano preoccupazione e l’uomo non è in pericolo di vita.
Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.
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