A Scicli doppio incidente in 24 ore. Feriti giovani scooteristi

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I livelli di guardia sono al limite della convivenza. Gli incidenti degli ultimi giorni, in pieno centro cittadini, sollevano uno dei problemi più seri del vivere civile, quello della sicurezza stradale dovere e diritto per ciascun cittadino. In città, oramai, il rispetto delle norme stradali sta andando a farsi benedire creando non poca apprensione fra gli automobilisti che circolano per le vie del paese e fra le famiglie che sono a casa. Due incidenti stradali nelle ore serali, nell’arco di appena ventiquattro ore, la dicono lunga sul come il codice della strada rimane solo una giaculatoria. Due giovanissimi, vittime di un incidente per un impatto del loro scooter con un’autovettura su via dei Lillà angolo via Trieste, hanno riportato per fortuna ferite lievi. Il mezzo a due ruote è finito rovinosamente a terra e con esso i due ragazzi. Per loro ferite e contusioni. Da accertare le cause dell’incidente con la polizia locale che ha rilevato l’impatto su strada mettendo nero su bianco su un rapporto complessivo. Ferite e contusioni anche per un giovane finito rovinosamente, nella notte di sabato scorso, sotto un’ambulanza privata che stava facendo rientro nel deposito dopo essere stata a supporto della giornate dei giovani che ha animato via Francesco Mormino Penna. Il sedicenne che era a bordo del suo scooter stava rientrando a casa a conclusione dell’evento giovanile. Il mezzo privato di soccorso ha investito il giovane proprio all’incrocio fra largo Gramsci e via Tagliamento. Momenti drammatici per i soccorritori che hanno estratto il ragazzo da sotto l’ambulanza. Sul posto per i rilievi i militari dell’Arma e per i soccorsi l’equipe del 118. Il sedicenne ha subito ferite e contusioni ma non è in pericolo di vita. Incidenti che potevano essere evitate solo se si fosse rispettato il manuale del codice della strada. Ma che, per molti, rimane solo sulla carta.

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