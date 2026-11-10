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Regione, la riforma dei dirigenti è legge: 229 assunzioni, relatore l’On. Ignazio Abbate
10 Nov 2026 20:53
La riforma della dirigenza regionale è legge. L’Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge 779 sull’ordinamento della dirigenza dell’amministrazione regionale: relatore il deputato modicano Ignazio Abbate, presidente della prima commissione Affari istituzionali dell’Ars.
Dopo oltre venticinque anni la riforma supera la legge regionale 10 del 2000 e allinea la disciplina a quella statale. Il ruolo dirigenziale diventa unico, diviso in due fasce: l’attuale terza fascia sparisce e viene assorbita dalla seconda. Con la pubblicazione della legge la Regione potrà avviare il concorso per 229 nuovi dirigenti nel 2026; le selezioni proseguiranno negli anni successivi per coprire i posti vacanti previsti dal Piano integrato di attività e organizzazione.
«Oggi è una giornata storica per la Sicilia – dice Abbate –. Un traguardo che ho voluto con tutte le mie forze e che l’Aula ha approvato in maniera trasversale». Il testo, spiega, arriva dopo mesi di confronto in commissione, decine di audizioni e un supplemento di riflessione con i sindacati e il governo: «Sarebbe stato un grave danno per i siciliani veder naufragare un testo pensato per immettere nella macchina amministrativa regionale centinaia di giovani professionisti».
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