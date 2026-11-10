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Regione, la riforma dei dirigenti è legge: 229 assunzioni, relatore l’On. Ignazio Abbate

Regione, la riforma dei dirigenti è legge: 229 assunzioni, relatore l’On. Ignazio Abbate

10 Nov 2026 20:53
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La riforma della dirigenza regionale è legge. L’Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge 779 sull’ordinamento della dirigenza dell’amministrazione regionale: relatore il deputato modicano Ignazio Abbate, presidente della prima commissione Affari istituzionali dell’Ars.

Dopo oltre venticinque anni la riforma supera la legge regionale 10 del 2000 e allinea la disciplina a quella statale. Il ruolo dirigenziale diventa unico, diviso in due fasce: l’attuale terza fascia sparisce e viene assorbita dalla seconda. Con la pubblicazione della legge la Regione potrà avviare il concorso per 229 nuovi dirigenti nel 2026; le selezioni proseguiranno negli anni successivi per coprire i posti vacanti previsti dal Piano integrato di attività e organizzazione.

«Oggi è una giornata storica per la Sicilia – dice Abbate –. Un traguardo che ho voluto con tutte le mie forze e che l’Aula ha approvato in maniera trasversale». Il testo, spiega, arriva dopo mesi di confronto in commissione, decine di audizioni e un supplemento di riflessione con i sindacati e il governo: «Sarebbe stato un grave danno per i siciliani veder naufragare un testo pensato per immettere nella macchina amministrativa regionale centinaia di giovani professionisti».

Leggi anche: Abbate sceglie i centristi: alle regionali con Dc, Udc e Noi Moderati

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.