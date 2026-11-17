Botta e risposta dentro Sud chiama Nord sulla nomina del portavoce provinciale. Dopo le critiche del gruppo Liberiamo Pozzallo alla scelta di Nitto Rosso come portavoce del partito di Cateno De Luca nel Ragusano, arriva la replica del coordinatore regionale Danilo Lo Giudice: chi ha sollevato le contestazioni, sostiene, non è più iscritto al movimento.
Secondo Lo Giudice, i componenti del gruppo non risultavano più tesserati a Sud chiama Nord già da luglio 2025, perché non avevano rinnovato l’iscrizione. «Quando hanno successivamente annunciato pubblicamente la propria fuoriuscita dal partito, di fatto ne erano già fuori da tempo», afferma. Per questo, spiega, il partito aveva scelto di non rispondere alla loro prima nota.
«Chi non è tesserato non può sindacare le scelte»
Il coordinatore regionale contesta anche la lamentela sul mancato coinvolgimento degli iscritti: «È evidente che chi non è più tesserato non può rivendicare un coinvolgimento nelle decisioni interne del partito, né ha alcun titolo per sindacarne le scelte».
Quanto alle nomine, Lo Giudice ricorda che il 29 ottobre, nell’assemblea nazionale svolta a Roma, Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia hanno dato pieni poteri a De Luca, nominandolo portavoce nazionale e affidandogli la scelta dei portavoce regionali e provinciali. I portavoce, aggiunge, affiancano i commissari provinciali nel coordinamento delle attività sul territorio.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni
Dal 23 al 29 novembre l'Asp di Ragusa aderisce all'(H) Open Week di Fondazione Onda: consulenze negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, punti informativi nei consultori di Comiso e Vittoria, incontri nelle scuole e workshop al Centro Commerciale Culturale.