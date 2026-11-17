Nitto Rosso portavoce di De Luca nel Ragusano, la nomina contestata: «Non eletto»

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La nomina di Nitto Rosso a portavoce provinciale delle liste, decisa da Cateno De Luca nell’assemblea di Ragusa, finisce sotto accusa. Rosso, sostengono gli ex militanti pozzallesi di Sud chiama Nord, «è stato nominato, non eletto», e la figura del portavoce provinciale delle liste non sarebbe prevista in nessuna parte del regolamento statutario del partito.

Portavoce o coordinatore?

Il nodo è anche il ruolo. In un’intervista a «Il Giornale Ibleo», fanno notare, Rosso si definisce coordinatore provinciale di Sud chiama Nord. Da qui le domande: quando sarebbe stato eletto il nuovo coordinatore provinciale, visto che il rinnovo dei direttivi territoriali dovrebbe svolgersi fra il 15 gennaio e il 15 febbraio del prossimo anno? E l’ultimo coordinatore provinciale eletto, Paolo Monaca, è stato dichiarato decaduto? Quando? Rosso, ricordano, era stato nominato coordinatore dell’Mpa da Raffaele Lombardo a gennaio di quest’anno. Nel mirino c’è anche la gestione del partito: secondo la nota i comitati locali servirebbero solo a raccogliere tessere, a convincere i tesserati a destinare il 2 per mille a Sud chiama Nord e a diffondere la linea di De Luca, senza coinvolgere la base nelle scelte, nemmeno in quelle che riguardano direttamente le realtà locali.

Chi c’era all’assemblea

Tra le persone presenti in sala, sostengono, ben poche erano nel partito dalla sua fondazione a Ragusa. In prima fila sedeva l’assessore di Vittoria Cesare Campailla, che a marzo 2025 aveva lasciato Sud chiama Nord per passare con Totò Cuffaro e che ora, secondo la nota, torna con De Luca. Citato anche l’addio di Edy Bandiera, a Siracusa. La previsione elettorale è netta: «a Pozzallo non ti voterà nessuno», scrivono rivolgendosi a De Luca. A firmare la nota è Antonio Monaca per il gruppo Liberiamo Pozzallo, nato a ottobre con la chiusura del circolo pozzallese di Sud chiama Nord, quando gli attivisti lasciarono il partito di De Luca.

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