La nomina di Nitto Rosso a portavoce provinciale delle liste, decisa da Cateno De Luca nell’assemblea di Ragusa, finisce sotto accusa. Rosso, sostengono gli ex militanti pozzallesi di Sud chiama Nord, «è stato nominato, non eletto», e la figura del portavoce provinciale delle liste non sarebbe prevista in nessuna parte del regolamento statutario del partito.
Portavoce o coordinatore?
Il nodo è anche il ruolo. In un’intervista a «Il Giornale Ibleo», fanno notare, Rosso si definisce coordinatore provinciale di Sud chiama Nord. Da qui le domande: quando sarebbe stato eletto il nuovo coordinatore provinciale, visto che il rinnovo dei direttivi territoriali dovrebbe svolgersi fra il 15 gennaio e il 15 febbraio del prossimo anno? E l’ultimo coordinatore provinciale eletto, Paolo Monaca, è stato dichiarato decaduto? Quando? Rosso, ricordano, era stato nominato coordinatore dell’Mpa da Raffaele Lombardo a gennaio di quest’anno. Nel mirino c’è anche la gestione del partito: secondo la nota i comitati locali servirebbero solo a raccogliere tessere, a convincere i tesserati a destinare il 2 per mille a Sud chiama Nord e a diffondere la linea di De Luca, senza coinvolgere la base nelle scelte, nemmeno in quelle che riguardano direttamente le realtà locali.
Chi c’era all’assemblea
Tra le persone presenti in sala, sostengono, ben poche erano nel partito dalla sua fondazione a Ragusa. In prima fila sedeva l’assessore di Vittoria Cesare Campailla, che a marzo 2025 aveva lasciato Sud chiama Nord per passare con Totò Cuffaro e che ora, secondo la nota, torna con De Luca. Citato anche l’addio di Edy Bandiera, a Siracusa. La previsione elettorale è netta: «a Pozzallo non ti voterà nessuno», scrivono rivolgendosi a De Luca. A firmare la nota è Antonio Monaca per il gruppo Liberiamo Pozzallo, nato a ottobre con la chiusura del circolo pozzallese di Sud chiama Nord, quando gli attivisti lasciarono il partito di De Luca.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni