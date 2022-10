Pozzallo avrà un PTA: indetta gara d’appalto dall’Asp di Ragusa

Deliberato dall’ASP di Ragusa, nella giornata di ieri, il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di realizzazione del PTA nel Comune di Pozzallo in via Follerau” e contemporaneamente l’indizione della gara di appalto dell’opera per l’importo complessivo è di 2.770.000 euro.



Il bando di gara sarà quindi pubblicato nei prossimi giorni ed entro un mese le offerte saranno ricevute direttamente dall’UREGA competente di Ragusa che provvederà all’individuazione dell’aggiudicatario, verosimilmente entro fine anno. Dal momento della stipula del contratto l’opera sarà realizzata in 390 giorni.



Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it