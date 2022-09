Piove e si allaga via Archimede a Ragusa: “Vorremmo capire a cosa sono serviti i lavori”

Una pioggia intensa ha fatto allagare via Archimede a Ragusa e questa certo non è una novità. Ma il capogruppo del M5S a Ragusa, Sergio Firrincieli, chiede a cosa siano serviti i lavori iniziati nei mesi scorsi con fondi del ministero dell’Interno contro il dissesto idrogeologico.

In realtà, lo scopo era quello di contrastare il triste fenomeno che si verifica puntualmente in città: “Purtroppo, abbiamo appurato in queste ultime ore che a nulla sono serviti e che, evidentemente, qualcosa, nella progettazione, nella programmazione, nella individuazione delle contromisure, non ha funzionato”.

E poi aggiunge: “Pesanti danni si siano registrati per le attività commerciali che insistono nella zona. Prendiamo atto del fatto che, ancora una volta, questi esercizi hanno subito disagi importanti pur a fronte del fatto che era stato loro assicurato che si stava andando verso una soluzione. Invece, nulla di tutto questo”.

“Invitiamo l’Amministrazione comunale – aggiunge Firrincieli – a sanare una volta per tutte questa situazione. Non è possibile che non si riesca a cavare un ragno dal buco. Si incarichi chi di competenza perché è indispensabile individuare il bandolo della matassa ed evitare che, al prossimo acquazzone, ci si ritrovi con una situazione non gestibile come è accaduto in queste ultime ore”.