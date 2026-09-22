Home / Eventi
Pinocchio e Giufà arrivano a Ragusa Ibla: tre giorni di teatro, musica e incontri culturali

Pinocchio e Giufà arrivano a Ragusa Ibla: tre giorni di teatro, musica e incontri culturali

22 Set 2026 17:11
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Dal 16 al 18 ottobre Ragusa Ibla ospiterà “Pinocchio e Giufà. Favole per un Nuovo Mediterraneo”, progetto culturale inserito tra i Progetti Speciali 2026 del Ministero della Cultura. L’iniziativa, ideata e diretta da Vicky Di Quattro, è promossa dal Teatro Donnafugata e dall’Associazione Donnafugata 2000, in collaborazione con il Teatro Stabile di Catania, la Fondazione Nazionale Carlo Collodi e il Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Carlo Collodi.

Il programma prenderà il via venerdì 16 ottobre alle 19 al Teatro Donnafugata con l’incontro “Il segreto del legno. Pinocchio tra simbolo, iniziazione e metamorfosi”, con Andrea Scarabelli e Simonetta Bartolini, moderati da Fulvia Toscano. A seguire sarà inaugurata la mostra “Dal legno di Geppetto ai legni di Sigfrido Bartolini”, dedicata al lavoro dell’artista che realizzò le 309 xilografie dell’edizione del centenario di Pinocchio pubblicata nel 1983 dalla Fondazione Collodi. La mostra sarà illustrata dallo storico dell’arte Andrea Guastella.

Sabato 17 ottobre, alle 21.30, nella chiesa di San Vincenzo Ferreri, Alessio Boni sarà protagonista della prima nazionale “Se questo è un bambino. Pinocchio e l’infanzia negata”, spettacolo scritto per il progetto da Nina Verdelli, da un’idea di Elena Marazzita, con Maurizio Camardi e Sergio Marchesini.

La giornata conclusiva di domenica 18 ottobre si aprirà alle 19 al Teatro Donnafugata con l’incontro “Pinocchio e Giufà. Favole per un Nuovo Mediterraneo tra letteratura, poesia e teatro”, al quale parteciperanno Giordano Bruno Guerri, Davide Rondoni e Marco Giorgetti, con la moderazione di Vicky Di Quattro. Alle 20.30, nel colonnato di Palazzo Arezzo di Donnafugata, andrà in scena “La fiamma dei ragazzini – Pinocchio e Giufà”, nuova produzione site specific realizzata a Ragusa Ibla. Il testo è di Davide Rondoni, la regia di Cinzia Maccagnano, le musiche originali di Mario Incudine. In scena Giorgia Boscarino, Marta Cirello, Rita Fuoco Salonia, Mario Incudine e Luna Marongiu, con Francesco Adamo e Stefano Cavagnini della Compagnia Zappalà Danza 2.

Il progetto utilizzerà come spazi principali il Teatro Donnafugata, la chiesa di San Vincenzo Ferreri e Palazzo Arezzo di Donnafugata. Le prove della produzione finale inizieranno già il 12 ottobre con l’arrivo a Ibla di attori, musicisti, danzatori e maestranze del Teatro Stabile di Catania.

L’iniziativa è sostenuta, tra gli altri, dalla Regione Siciliana, dal Comune di Ragusa, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, da SIAE e dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it

Giada Drocker
Giornalista professionista nata a Trieste nel 1970 e iscritta all'albo dal 1997. Ha iniziato a Trieste nei primi anni Novanta come tele e radiocronista e conduttrice per l'emittente RTA Tele Antenna. Dal 1995 si è trasferita in Sicilia, dove ha lavorato per il Gruppo Editoriale Mediterraneo (Video Mediterraneo, Radio Mediterraneo) 1995/2002 e Tele Città Val d'Ippari 2003/2004. Nel corso degli anni ha affiancato altre attività legate alla comunicazione giornalistica: uffici stampa e conduzione di eventi per enti pubblici, piani di comunicazione per progetti di formazione professionale finanziati con fondi europei, e docenza di tecniche di comunicazione giornalistica. Ha collaborato con il Giornale di Sicilia dal 2003 al 2021, anche come redattrice, ed è stata inviata nel 2003 sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Ha lavorato anche per il Tgs, il telegiornale di Sicilia, tra il 2019 e il 2021. Dal 2014 è collaboratrice per la provincia di Ragusa dell'agenzia AGI, e dal 2021 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Si occupa di cronaca giudiziaria e bianca, politica, sindacato, enti locali, sport e politiche migratorie, con produzione foto, audio e video. Dal 2023 al 2025 è stata addetta stampa del progetto dell'ass.ne I Tetti colorati "TFT -Trasformare la fascia trasformata" del Ragusano. Dal 2024 è addetta stampa, telecronista e addetta alla comunicazione della Virtus Eirene Ragusa, squadra di basket femminile di A2. Tra le altre attività è coautrice dell libro "E' la stampa, bellezze!" (ed. Leima 2019 cod.ISBN 978-88-98395-81-1) e ha partecipato come relatrice alle Giornate Europee dell'Economia "La situazione lavorativa negli iblei, strumenti e contrasto al caporalato (Palermo, 2019; Esistere e resistere: le condizioni socio sanitarie delle donne nella fascia trasformata del Ragusano "Diritto di cronaca e tutela dei soggetti in particolare condizione di fragilità" (Ragusa, 2024); Coltivare futuro "Esperienze e modelli concreti di governance di filiera per esplorare possibilità e strumeti attraverso cui costruire filiere socialmente giuste" (Torino, 2026). Ha un brevetto di sommozzatore di primo grado, parla inglese (B2) e spagnolo (livello base-intermedio), ha competenze informatiche. Già segretaria di Assostampa Ragusa, attualmente componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.