Venerdì 6 novembre alle 11 in piazza Igea l'Asp di Ragusa presenta la campagna antinfluenzale 2026-2027: al termine si potrà vaccinarsi.
Pinocchio e Giufà arrivano a Ragusa Ibla: tre giorni di teatro, musica e incontri culturali
22 Set 2026 17:11
Dal 16 al 18 ottobre Ragusa Ibla ospiterà “Pinocchio e Giufà. Favole per un Nuovo Mediterraneo”, progetto culturale inserito tra i Progetti Speciali 2026 del Ministero della Cultura. L’iniziativa, ideata e diretta da Vicky Di Quattro, è promossa dal Teatro Donnafugata e dall’Associazione Donnafugata 2000, in collaborazione con il Teatro Stabile di Catania, la Fondazione Nazionale Carlo Collodi e il Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Carlo Collodi.
Il programma prenderà il via venerdì 16 ottobre alle 19 al Teatro Donnafugata con l’incontro “Il segreto del legno. Pinocchio tra simbolo, iniziazione e metamorfosi”, con Andrea Scarabelli e Simonetta Bartolini, moderati da Fulvia Toscano. A seguire sarà inaugurata la mostra “Dal legno di Geppetto ai legni di Sigfrido Bartolini”, dedicata al lavoro dell’artista che realizzò le 309 xilografie dell’edizione del centenario di Pinocchio pubblicata nel 1983 dalla Fondazione Collodi. La mostra sarà illustrata dallo storico dell’arte Andrea Guastella.
Sabato 17 ottobre, alle 21.30, nella chiesa di San Vincenzo Ferreri, Alessio Boni sarà protagonista della prima nazionale “Se questo è un bambino. Pinocchio e l’infanzia negata”, spettacolo scritto per il progetto da Nina Verdelli, da un’idea di Elena Marazzita, con Maurizio Camardi e Sergio Marchesini.
La giornata conclusiva di domenica 18 ottobre si aprirà alle 19 al Teatro Donnafugata con l’incontro “Pinocchio e Giufà. Favole per un Nuovo Mediterraneo tra letteratura, poesia e teatro”, al quale parteciperanno Giordano Bruno Guerri, Davide Rondoni e Marco Giorgetti, con la moderazione di Vicky Di Quattro. Alle 20.30, nel colonnato di Palazzo Arezzo di Donnafugata, andrà in scena “La fiamma dei ragazzini – Pinocchio e Giufà”, nuova produzione site specific realizzata a Ragusa Ibla. Il testo è di Davide Rondoni, la regia di Cinzia Maccagnano, le musiche originali di Mario Incudine. In scena Giorgia Boscarino, Marta Cirello, Rita Fuoco Salonia, Mario Incudine e Luna Marongiu, con Francesco Adamo e Stefano Cavagnini della Compagnia Zappalà Danza 2.
Il progetto utilizzerà come spazi principali il Teatro Donnafugata, la chiesa di San Vincenzo Ferreri e Palazzo Arezzo di Donnafugata. Le prove della produzione finale inizieranno già il 12 ottobre con l’arrivo a Ibla di attori, musicisti, danzatori e maestranze del Teatro Stabile di Catania.
L’iniziativa è sostenuta, tra gli altri, dalla Regione Siciliana, dal Comune di Ragusa, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, da SIAE e dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa.
© Riproduzione riservata