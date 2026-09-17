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Piazzetta Grimaldi a Modica torna a vivere: quando l’educazione civica si impara con le mani
17 Set 2026 10:59
“Spiegheremo ai nostri amici che non si devono permettere di imbrattare, perché sporcare è un attimo, ma per pulire ci vuole tanta fatica”. Sono le parole, semplici e disarmanti, pronunciate dai ragazzi al termine di una giornata di lavoro. E forse spiegano meglio di qualsiasi lezione che cosa significhi, davvero, educazione civica.
Perché ci sono lezioni che si fanno tra i banchi e altre che si imparano sporcandosi le mani. È quello che è accaduto nel centro storico di Modica, dove un angolo della città, a lungo deturpato e imbrattato, è stato finalmente ripulito e restituito al decoro grazie a una bella iniziativa promossa dal Comitato Centro Storico di Modica insieme a Modicaltra.
Un progetto nato dalla volontà di Piera Ficili, per il Comitato Centro Storico, di Vincenzo Bucchieri, per Modicaltra, e di Gaetana Ascenzo, che ha seguito la parte burocratica necessaria nei rapporti con la Soprintendenza. Un lavoro fatto di entusiasmo, collaborazione e soprattutto di senso di responsabilità nei confronti della città.
L’iniziativa ha coinvolto anche la scuola. La dirigente scolastica dell’istituto Santa Marta-Ciaceri, Grazia Basile, ha aderito con convinzione al progetto e ha predisposto due giornate invitando studenti, famiglie e insegnanti a partecipare.
E così quello che poteva essere semplicemente un intervento di pulizia si è trasformato in una vera lezione di educazione civica all’aperto.
Anche economicamente l’intervento è stato sostenuto direttamente dalla comunità. Tutto il necessario per ripulire i muri, per una spesa complessiva di circa 600 euro, è stato acquistato grazie ai fondi raccolti attraverso una colletta avviata dalle due associazioni. Un ulteriore segnale di partecipazione e di attenzione verso il centro storico.
L’intervento ha incontrato il plauso dei residenti della zona, che hanno visto cambiare volto a uno spazio quotidianamente vissuto e che adesso torna a essere un luogo più bello e accogliente.
E non è un caso che proprio questo spazio, questa sera, torni a vivere attraverso un altro momento di condivisione: qui verrà infatti proiettato un film nell’ambito di “Cinema di quartiere”, trasformando l’angolo appena restituito al decoro in un piccolo teatro all’aperto. Alle ore 21, lo spazio tornerà a riempirsi di persone per la proiezione gratuita del film “Le otto montagne”.
Resta, tuttavia, una nota di amarezza sottolineata dagli organizzatori. Nonostante l’amministrazione comunale fosse a conoscenza dell’iniziativa, spiegano, nessun rappresentante si è degnato di passare per vedere il lavoro realizzato. Una presenza che, al di là delle appartenenze e delle polemiche, avrebbe rappresentato un segnale di attenzione verso cittadini, associazioni, scuola, famiglie e soprattutto verso quei ragazzi che hanno dedicato il loro tempo alla città.
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