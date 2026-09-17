Piazzetta Grimaldi a Modica torna a vivere: quando l’educazione civica si impara con le mani

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

“Spiegheremo ai nostri amici che non si devono permettere di imbrattare, perché sporcare è un attimo, ma per pulire ci vuole tanta fatica”. Sono le parole, semplici e disarmanti, pronunciate dai ragazzi al termine di una giornata di lavoro. E forse spiegano meglio di qualsiasi lezione che cosa significhi, davvero, educazione civica.

Perché ci sono lezioni che si fanno tra i banchi e altre che si imparano sporcandosi le mani. È quello che è accaduto nel centro storico di Modica, dove un angolo della città, a lungo deturpato e imbrattato, è stato finalmente ripulito e restituito al decoro grazie a una bella iniziativa promossa dal Comitato Centro Storico di Modica insieme a Modicaltra.

Un progetto nato dalla volontà di Piera Ficili, per il Comitato Centro Storico, di Vincenzo Bucchieri, per Modicaltra, e di Gaetana Ascenzo, che ha seguito la parte burocratica necessaria nei rapporti con la Soprintendenza. Un lavoro fatto di entusiasmo, collaborazione e soprattutto di senso di responsabilità nei confronti della città.

L’iniziativa ha coinvolto anche la scuola. La dirigente scolastica dell’istituto Santa Marta-Ciaceri, Grazia Basile, ha aderito con convinzione al progetto e ha predisposto due giornate invitando studenti, famiglie e insegnanti a partecipare.

E così quello che poteva essere semplicemente un intervento di pulizia si è trasformato in una vera lezione di educazione civica all’aperto.

Anche economicamente l’intervento è stato sostenuto direttamente dalla comunità. Tutto il necessario per ripulire i muri, per una spesa complessiva di circa 600 euro, è stato acquistato grazie ai fondi raccolti attraverso una colletta avviata dalle due associazioni. Un ulteriore segnale di partecipazione e di attenzione verso il centro storico.

L’intervento ha incontrato il plauso dei residenti della zona, che hanno visto cambiare volto a uno spazio quotidianamente vissuto e che adesso torna a essere un luogo più bello e accogliente.

E non è un caso che proprio questo spazio, questa sera, torni a vivere attraverso un altro momento di condivisione: qui verrà infatti proiettato un film nell’ambito di “Cinema di quartiere”, trasformando l’angolo appena restituito al decoro in un piccolo teatro all’aperto. Alle ore 21, lo spazio tornerà a riempirsi di persone per la proiezione gratuita del film “Le otto montagne”.

Resta, tuttavia, una nota di amarezza sottolineata dagli organizzatori. Nonostante l’amministrazione comunale fosse a conoscenza dell’iniziativa, spiegano, nessun rappresentante si è degnato di passare per vedere il lavoro realizzato. Una presenza che, al di là delle appartenenze e delle polemiche, avrebbe rappresentato un segnale di attenzione verso cittadini, associazioni, scuola, famiglie e soprattutto verso quei ragazzi che hanno dedicato il loro tempo alla città.

© Riproduzione riservata