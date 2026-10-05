Palazzo Lanzerotti apre per la prima volta al pubblico: un gioiello Liberty da scoprire

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Per la prima volta Palazzo Lanzerotti, sede catanese della Banca Agricola Popolare di Sicilia (BAPS), apre le porte al pubblico. L’occasione sono le Giornate FAI d’Autunno, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre, che permetteranno di visitare uno degli edifici legati alla stagione eclettica e Liberty della città. Il palazzo, in via Oberdan 141, sarà visitabile dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ad accompagnare il pubblico saranno gli Apprendisti Ciceroni del FAI, studenti degli istituti scolastici locali che ne illustreranno storia e caratteristiche architettoniche.

Un edificio nato all’inizio del Novecento

Progettato dall’architetto e ingegnere Paolo Lanzerotti, con la collaborazione di Sciuto Patti, il palazzo venne realizzato tra il 1915 e il 1928. Nacque come abitazione privata e studio professionale dello stesso progettista, integrando successivamente nei piani superiori gli appartamenti residenziali. L’edificio conserva ancora oggi le decorazioni pittoriche dei soffitti di Gaetano D’Emanuele, caratterizzate da motivi a finti cassettoni in stucco, oltre a elementi metallici d’epoca con l’originario sistema di bullonatura. Attualmente il piano rialzato ospita lo studio di architettura e ingegneria Open Building srl sb BCorp, mentre al primo piano si trovano gli uffici di BAPS.

Le “Geografie della Bellezza”

L’apertura rientra nella quindicesima edizione delle Giornate FAI d’Autunno organizzata dalla Delegazione FAI di Catania, guidata da Marilisa Yolanda Spironello. Il tema scelto quest’anno è “Geografie della Bellezza”, con sei percorsi dedicati ai Paesaggi dell’Abitare, della Città, della Cultura, dell’Acqua, dell’Etna e della Memoria. “ Per due giorni, dunque, un luogo normalmente chiuso alle visite diventerà patrimonio scoprire, offrendo l’opportunità di conoscere una pagina meno nota dell’architettura catanese.

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