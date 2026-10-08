Necrologi: E’ deceduta Lidia Amore

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Le braccia di Dio misericordioso si sono spalancate oggi per accogliere, all’età di 97 anni, la signora

Lidia Amore

ved. Fede Francesco

Ne danno l’annuncio i figli Ketty, Clementina e Salvo, il genero Salvo, la nuora Gina, i nipoti Francesca con Gerardo, Nicolò con Flavia, Marco, Emanuela e Francesco, il piccolo pronipote Luca, i cognati e i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati sabato 10 ottobre alle ore 10:00, nella Chiesa Santa Maria di Betlem.

Non fiori, ma opere di bene.

Si ringraziano quanti vorranno partecipare al rito funebre.

Modica, 8 ottobre 2026.

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