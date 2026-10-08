Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: E’ deceduta Lidia Amore
08 Ott 2026 11:12
Le braccia di Dio misericordioso si sono spalancate oggi per accogliere, all’età di 97 anni, la signora
Lidia Amore
ved. Fede Francesco
Ne danno l’annuncio i figli Ketty, Clementina e Salvo, il genero Salvo, la nuora Gina, i nipoti Francesca con Gerardo, Nicolò con Flavia, Marco, Emanuela e Francesco, il piccolo pronipote Luca, i cognati e i parenti tutti.
I funerali saranno celebrati sabato 10 ottobre alle ore 10:00, nella Chiesa Santa Maria di Betlem.
Non fiori, ma opere di bene.
Si ringraziano quanti vorranno partecipare al rito funebre.
Modica, 8 ottobre 2026.
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