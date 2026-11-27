Modica, il museo del cioccolato ha un retrogusto amaro: chi c’è dietro, quanto costa e chi incassa?

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Chiamarlo museo è già una promessa. Chi varca la porta di un museo si aspetta un percorso, un racconto, oggetti scelti con cura, selezionati, un racconto forte e infine, ma non in ultimo, qualcuno che abbia pensato a che cosa il visitatore debba portarsi a casa uscendo. Non serve il Louvre. Basta uno dei tanti piccoli musei del gusto che punteggiano l’Italia, ricavati in un vecchio frantoio o in un pastificio dismesso: gli attrezzi del mestiere, qualche macchinario, le fotografie di chi ci ha lavorato, una sala che spiega come la materia prima diventa prodotto e soprattutto la storia, vera e completa. Poco, ma onesto.

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Se poi a quella parola si aggiungono altre quattro, «del Cioccolato di Modica», la promessa diventa un impegno preso a nome di un’intera città. Ed è proprio quell’impegno che il Museo del Cioccolato di Modica, oggi, sembra non mantenere. Lo sanno tutti, persino chi ogni giorno ci lavora.

Un nome che è la città stessa

Modica e il suo cioccolato sono ormai una cosa sola, e non per caso. Molto si deve a Franco Ruta, che con l’Antica Dolceria Bonajuto ebbe la lungimiranza di trasformare una tradizione domestica in un nome conosciuto nel mondo, e che lo portò in televisione a partire dal salotto di Maurizio Costanzo, continuando a raccontarlo fino alla fine dei suoi giorni. Non dovremmo dimenticarlo mai. Da allora chi dice Modica dice cioccolato.

Per questo qualsiasi iniziativa accosti quel nome alla città andrebbe trattata con deferenza. Il turista che entra nel museo non sta visitando una mostra qualunque: sta verificando una promessa che Modica gli ha fatto. Spera di uscirne sapendo di più sulla storia di questo cioccolato, sulla sua lavorazione, sul processo che lo rende diverso da ogni altro, sulle vicende anche recenti che lo hanno fatto diventare un marchio. Spera, appunto.

Chi ci lavora merita rispetto. Il museo, così, no

Va detto subito, a scanso di equivoci. I lavoratori e la associazione che ogni giorno tengono aperte quelle sale meritano soltanto rispetto. Sono un presidio, rendono un servizio alla città con pazienza e buona volontà, e non sono loro il bersaglio di queste righe. In realtà non lo nessuno. Vorremmo solo fare e avere chiarezza. Ma un conto è l’impegno di chi ci lavora, un altro è ciò che il museo offre.

Il primo problema è il contenitore. Il museo occupa un’ala del Palazzo della Cultura, l’ex Palazzo di Giustizia di corso Umberto, un edificio sempre più abbandonato a se stesso. Basta guardare i pilastri in legno che reggono l’arco d’ingresso principale al palazzo per capire a che punto siamo. Il palazzo ospita una sala conferenze, il Museo Civico “Franco Libero Belgiorno”e iniziative di ogni genere, ma è inadeguato ai tempi, alle esigenze di chi lo frequenta e all’immagine di Modica. Per dignità, di tutti, andrebbe forse chiuso al pubblico e sottoposto a un restauro serio, anche per proteggere i beni che custodisce, museo civico compreso.

Dentro, la delusione prosegue. Le stanze che ospitano il museo del cioccolato sono particolarmente inadatte, malconce, una illuminazione improponibile con vecchi e logori neon a luce fredda, tende approntate, alcune sculture di cioccolato ormai visibilmente datate ed in alcuni casi maleodoranti, qualche cartello che riassume una storia sulla quale, peraltro, servirebbe una riflessione seria. Le sculture hanno spesso bisogno di una manutenzione straordinaria e risentono, come dicevamo, del peso tempo. Il visitatore che sperava di capire come nasce il cioccolato di Modica e di sconoscerne la storia, ne esce sapendone più o meno quanto prima, con in mano soltanto la cortesia del personale e la loro buona volontà nel sopperire alle evidenti carenze strutturali e contenutistiche.

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Chi paga, chi incassa, chi decide

Poi c’è la parte che non si vede, ed è la più grave. A quale titolo il museo occupa quei locali? Chi paga la pulizia, la luce, la manutenzione, i condizionatori accesi giorno e notte per tenere le sculture in condizioni decorose? Tutto lascia pensare che sia il Comune. Eppure non siamo riusciti a trovare un solo atto pubblico che regoli la presenza del museo in quel palazzo. Sarà un nostro limite, e saremo i primi a pubblicare le carte se qualcuno ce le mostrerà. Ma oggi non sappiamo chi sia a capo del museo, chi lo gestisca, a chi vada l’incasso.

A lungo abbiamo pensato che fosse un’iniziativa del Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica: a metterci la faccia, spesso, è il suo direttore Nino Scivoletto, e per il ruolo che ricopre era naturale collegare le due cose. A quanto pare non è così, e il Consorzio, nella persona stavolta del suo presidente, Salvatore Peluso, ne avrebbe preso le distanze. Se allora si tratta di un’iniziativa personale, cioè imprenditoriale, sarebbe corretto che ci si comporti come tale, con i benefici ma anche con i costi. A cominciare dall’affitto dei locali, che un Comune in dissesto non può permettersi di regalare a nessuno. E con un bilancio da rendere pubblico.

Si obietterà che un museo piccolo è meglio di niente, che tiene aperta una porta in più nel centro storico. È vero solo a metà. Un museo modesto ma trasparente sarebbe un punto di partenza. Uno povero e opaco, che porta il nome della città, fa un danno enorme ogni giorno, anche per via delle continue e tremende recensioni negative che la struttura continua a registrare da parte degli utenti, a ogni turista che esce deluso, e lo racconta, ed alla città tutta. Lo avevamo già scritto, parlando del rapporto tra la città e il suo Consorzio: il binomio Modica-cioccolato non può vivere di rendita per sempre.

Ora tocca al Comune

Una gestione che appare privata dentro un bene pubblico non può continuare a essere legittimata dal silenzio. Ci attendiamo dalla sindaca Maria Monisteri e dall’assessore Leandro Giurdanella, non soltanto la promessa di una bella nuova edizione di Chomodica in versione natalizia, ma che prendano quanto prima, posizione subito e dicano alla città come stanno le cose: con quale atto il museo è lì, chi ne risponde, quanto costa al Comune, quanto incassa e dove finiscono quei soldi. Se un atto non c’è, lo si faccia, con regole chiare e uguali per tutti. Ma soprattutto che ci dicano se a loro parere quello è un museo che può continuare a restare aperto in queste condizioni ,perchè noi pensiamo che sia giunto il momento di iniziare seriamente a pensare a un museo vero, degno del nome che porta e perchè la mancanza di chiarezza non può più essere accettata da nessuno, pena il diventare complici, anche se la stessa mancanza di chiarezza non significa assolutamente che ci sia qualcosa da nascondere. Ma genera dubbi, e su un nome che coincide con la città i dubbi non possono restare. Tutto deve essere trasparente e adamantino, come lo sono, ne siamo certi, le persone coinvolte. Solo allora quella parola, museo, tornerà a essere una promessa che Modica può mantenere.

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