Il giornale lo fate voi: cosa ci hanno insegnato i lettori nel primo giorno del Buongiorno

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Nei giorni scorsi abbiamo fatto una cosa semplice: abbiamo scritto ai nostri lettori per dire che da domani il buongiorno lo dà RagusaOggi, con una mail ogni mattina e il canale WhatsApp. Ci aspettavamo qualche iscrizione. Non ci aspettavamo le risposte.

Sono arrivate presto e tante. Complimenti, auguri, qualcuno che ci segue da anni e ha voluto dircelo. E poi una mail diversa dalle altre: un lettore si era iscritto, ma ci segnalava che la procedura non era chiara, che il pulsante quasi non si vedeva, che non si capiva se l’iscrizione fosse andata a buon fine. Aveva ragione. Abbiamo controllato, abbiamo corretto la pagina in mattinata e lo abbiamo ringraziato.

La correzione vale quanto il complimento

Potrebbe sembrare un dettaglio tecnico. Non lo è. Quella mail dice molto di che cosa dovrebbe essere oggi un giornale locale. Non una vetrina che parla da sola, ma una conversazione. Chi ci legge non è un pubblico da contare: è una comunità che vede cose che noi non vediamo, che si accorge prima di noi di una strada rotta, di un servizio che non funziona, di una storia che merita di essere raccontata. E, quando sbagliamo, ce lo fa notare.

Un complimento fa piacere. Una correzione fa crescere. Ed è per questo che vogliamo dirlo chiaramente: chi ci scrive per segnalare un errore, una pagina che non funziona, un nome sbagliato in un articolo o un dettaglio non corretto, non ci disturba. Ci fa un favore. Ci aiuta a fare meglio il nostro mestiere, che è informare in modo tempestivo, serio e corretto.

Un giornale che risponde

RagusaOggi è nato nel 2013 e da allora è cresciuto grazie ai lettori, sul sito e sui social. Ma la crescita ha senso solo se resta un rapporto vero. Per questo la newsletter non è soltanto un modo in più per arrivare nelle vostre caselle: è un canale in più per ascoltare. Ogni mail del Buongiorno si può semplicemente aprire e leggere, ma si può anche rispondere. E quelle risposte le leggiamo, una per una.

Il giornalismo locale, in una provincia come la nostra, non vive di grandi inchieste ogni giorno. Vive di attenzione: alla buca che nessuno ripara, alla scuola che apre le iscrizioni, al negozio che chiude, alla festa del quartiere, al lutto di una famiglia. Questa attenzione non può essere solo della redazione. Deve essere condivisa.

Continuate a scriverci

Allora la richiesta è una sola: continuate così. Scriveteci a info@ragusaoggi.it, rispondete alle mail del Buongiorno, mandateci un messaggio sulla pagina Facebook. Diteci cosa va e cosa non va, cosa manca, cosa vorreste leggere. Ogni segnalazione viene letta e verificata dalla redazione prima di diventare notizia.

Il giornale lo facciamo noi, ogni giorno. Ma, in fondo, lo fate voi.

Il buongiorno da RagusaOggi.it arriva ogni mattina gratis: iscriviti qui, oppure segui il canale WhatsApp di RagusaOggi.

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