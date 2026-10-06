Modica, muore a 31 anni Lusiana Scivoletto: lascia una figlia piccolissima

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Ancora una giovane vita spezzata a Modica da una malattia contro la quale ha combattuto con tutte le sue forze per due anni. È morta ieri Lusiana Scivoletto, 31 anni, giovane mamma di una bambina in tenerissima età.

Una notizia che ha gettato nello sconforto familiari, amici e quanti la conoscevano. Lusiana lascia la figlia piccola e il compagno, con il quale aveva programmato di sposarsi a breve. Un progetto di vita che la malattia ha drammaticamente interrotto.

Lusiana era conosciuta anche per il suo lavoro come commessa in uno dei negozi del polo commerciale di Modica. Una presenza familiare per molti, una giovane donna che ha affrontato con coraggio una lunga battaglia contro il male, fino all’ultimo.

I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 7 ottobre, alle ore 15, nel Duomo di San Giorgio, dove familiari, amici e conoscenti potranno tributare a Lusiana l’ultimo saluto. Al termine della celebrazione, la salma sarà traslata al forno crematorio di Misterbianco.

Di fronte alla morte di una donna così giovane, e soprattutto di una mamma con una bambina ancora piccolissima, le parole sembrano non bastare. Rimane il dolore per una vita interrotta troppo presto, quando davanti c’erano ancora progetti, sogni e una famiglia da costruire.

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