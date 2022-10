Martina e Luigi, i fratelli di Vittoria ai Soliti Ignoti. Ecco il VIDEO

Ancora iblei ai Soliti Ignoti, la fortunata trasmissione televisiva di Rai Uno condotta da Amadeus. Oggi presenti ben due ragusani, due vittoriesi per l'esattezza, i giovani fratelli Luigi di 29 anni e Martina di 34. Luigi arriva da Vittoria e coltiva melanzane nell'azienda di famiglia, 5 ettari in totale all'interno della fascia trasformata. Era l'ignoto numero otto. I concorrenti in studio hanno indovinato il suo lavoro. Poi si è arrivati al momento del confronto col parente misterioso.