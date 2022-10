L’hair Stylist Gianni Rando secondo classificato all’International Visionary Award

Gianni Rando si aggiudica il secondo posto all’International Visionary Award, competizione internazionale svoltasi al Troxy theatre di Londra, che coinvolge gli stilisti più audaci del pianeta e che premia il loro talento e il loro estro.

Sono migliaia, ogni anno, i partecipanti al concorso, provenienti da ogni parte del mondo. Per l’hair stylist siciliano, Global Ambassador di Alfaparf Milano, il risultato ottenuto è andato ben oltre ogni più rosea aspettativa. Buona la prima, invece, per Gianni Rando che ha stupito la giuria realizzando per Alternative Show un lavoro dal titolo Vola come una farfalla, pungi come un’ape.



“Sono molto soddisfatto per il risultato raggiunto – dice Gianni Rando – che mi stimola ad andare avanti sempre con la stessa grinta e la voglia di creare che contraddistingue il mio essere. L’ape, è un simbolo che mi appartiene, sinonimo di laboriosità, coraggio e ingegno, elementi che non devono mancare in chi fa il mio lavoro. Dedico questo traguardo a chi mi ha supportato, alla Bookin Agency, alla mia famiglia, al mio team, ad Alfaparf Milano e soprattutto a me e ai sacrifici fatti in vent’anni di attività.”