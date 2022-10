La vallata Santa Domenica? In totale abbandono. E pure gli orti sociali

Totale abbandono della zona del City e della Vallata Santa Domenica. Lo segnala il Comitato “Ragusa al centro” che lamenta anche scarsa attenzione per la zona degli orti sociali e la persistente chiusura del Museo Archeologico.



Lo sottolinea Turi Iudice che denuncia anche un abbandono diffuso nella zona: “il Museo Archeologico non apre, nessuno degli amministratori se ne interessa, si è provveduto a installare la scala di sicurezza per farne un deposito di contenitori per rifiuti, proprio all’imbocco delle scale per salire in via Roma.”

E aggiunge: “Ma lo spettacolo più desolante è quello della vallata Santa Domenica, per i turisti, tanti perché nella zona adiacente della via Natalelli si fermano i bus turistici.



L’area degli orti sociali, immediatamente sottostante alla strada, è totalmente in abbandono, gli spazi recintati presentano solo sterpaglie ed erba incolta, nessuna parvenza di coltivazioni, uno spettacolo, comunque, indecoroso.”



Servirebbe capire – conclude il Presidente di “Ragusa al centro” – se queste aree abbandonate sono assegnate oppure no, in ogni qualcuno dovrebbe provvedere alla manutenzione e al decoro, o gli assegnatari o l’assessorato competente, per evitare lo spettacolo non esaltate, proprio sotto la via”.