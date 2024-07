La legge SpaccaPaese da cancellare. Mobilitazione nel Ragusano con otto presidi per la raccolta firme

Contro la legge SpaccaPaese domani e domenica banchetti per la raccolta firme per il referendum abrogativo delle norme sull’Autonomia differenziata. Sono attesi sia sul litorale che nell’entroterra. A promuoverli il comitato promotore del referendum.

“La riforma, anzi la controriforma sull’Autonomia differenziata – spiegano gli esponenti del Comitato referendario ibleo – minaccia quell’Italia unita, libera e giusta che noi vogliamo. Ragusa, la Sicilia e il Meridione pagheranno il prezzo più alto per questo provvedimento di chiaro intento separatista. Aumenteranno le diseguaglianze tra Nord e Sud, saranno negate risorse al nostro sistema sociosanitario e alla scuola, alla tutela dell’ambiente e alla già malmessa rete dei Trasporti. Insomma, disagio si sommerà a disagio. Siamo certi che questa nostra sfida democratica agli autori di una legge sbagliata e cinica verrà massicciamente, convintamente, sostenuta da ragusane e ragusani. Saranno presenti con la stessa determinazione con cui avevano aderito lo scorso anno alla grande manifestazione regionale di Caltanissetta e alla petizione per chiedere che Renato Schifani si ricordasse di essere il presidente di tutti i siciliani revocando la propria adesione al progetto Calderoli”.



Ecco i siti dove si potrà firmare.

I banchetti di raccolta firme saranno domani a Ispica dalle 8 alle 12 nell’area del mercato settimanale, a Donnalucata dinanzi al mercato del pesce tra le 19 e le 21, sul lungomare di Cava D’Aliga dalle 19 alle 21 e su quello di Marina di Modica dalle 20 alle 24, domani e domenica a Chiaramonte in piazza Duomo dalle 19 alle 22. Domenica, invece, a Marina di Ragusa in piazza Duca degli Abruzzi e sul lungomare Pietre Nere di Pozzallo dalle 20 alle 24 e sul lungomare Lanterna di Scoglitti dalle 20.30 alle 24.



Il Comitato provinciale per il referendum abrogativo della legge sull’Autonomia differenziata è composto da Cgil, Uil, Verdi, Acli, Wwf, Demos, Anpi, Pd, Psi, Legambiente, Italia Viva, +Europa, Movimento 5 stelle, Sinistra Italiana, Libera, Ali Autonomie Locali, Legacoop, Uisp, Rifondazione comunista, Sud chiama Nord, Associazione Sinistra futura, Federconsumatori, Auser, Sunia, Ass. Art. 32, Territorio, Movimento Federalista Europeo, Laboratorio politico Berlinguer, Piazza Futura, Ass. Maestri cattolici Ragusa, Lista Spiga, Adesso Basta, Lav Ragusa, Casa del Popolo Scicli, Emergency Gruppo Volontari Pozzallo, Ragusa Prossima.

© Riproduzione riservata