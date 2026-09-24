Ispica ospita il secondo appuntamento sulla programmazione pastorale della Diocesi di Noto 2025-2027

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Secondo appuntamento che segue quello che ha impegnato già le singole realtà di ogni Vicariato e che ha permesso di riflettere su quanto fatto nei singoli ambiti ecclesiali delle città che fanno capo alla Diocesi netina: dalla catechesi alla caritas, alla formazione. Appuntamento oggi alle 19.30 nella Basilica dell’Annunziata per il convegno di inizio anno pastorale dal titolo “Sarai pescatore di uomini. Il volto missionario della Chiesa” con una cifra chiara: sarà un anno pastorale all’insegna di uno stile incisivo, comunitario e sinodale. “La nostra Chiesa locale ha scelto di concretizzare le proposte emerse dai tavoli sinodali diocesani, nell’orizzonte dell’itinerario sinodale di tutta la Chiesa universale, la cui fase attuativa vivrà tappe importanti e significative nei prossimi anni 2027 e 2028 – spiega il vescovo mons. Salvatore Rumeo – il convegno servirà sia come momento di verifica dell’anno appena trascorso che come lancio della tematica del secondo anno di questo primo biennio che ci apprestiamo ad iniziare. Vogliamo perciò vivere il convegno diocesano come un’ulteriore e propizia occasione per vivere la sinodalità in nuove forme di partecipazione, corresponsabilità e ministerialità e rileggere ancora la vita della nostra Chiesa locale in riferimento alla sua missione primaria dell’annuncio del Vangelo per mostrare al mondo il volto della misericordia del Padre che in Gesù parla al cuore di tutti”. Il terzo appuntamento di questo inizio di anno pastorale è in programma l’8 ottobre quando nella basilica cattedrale a Noto sarà ospite il Cardinale Baldassare Reina,Vicario Generale di Sua Santità Papa Leone XIV per la Diocesi di Roma che converserà sul tema “L’annuncio del Vangelo e la missione della Chiesa in un mondo che cambia”.

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