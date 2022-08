Iniziati i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista a Ragusa

Iniziati i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, Patrono della Diocesi e della città di Ragusa. Ieri sera la traslazione del simulacro al transetto della Cattedrale.

Il novenario si tiene dal 20 al 28 agosto.

Ogni giorno, alle 9, ci sarà la celebrazione eucaristica e alle 18,15 la recita del santo Rosario.

Si prosegue con la coroncina in onore di San Giovanni Battista con i tradizionali canti.

Ogni giorno, alle 19, è in programma la celebrazione eucaristica.



La santa messa stasera si terrà alle 19,30 e la celebrazione eucaristica sarà presieduta da mons. Sebastiano Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa.

Domenica 21 agosto, invece, le celebrazioni eucaristiche sono in programma alle 9, alle 10,30, alle 12 e alle 19,30.



Alle 9, la reliquia del braccio di San Giovanni Battista sarà traslata nella cappella della casa circondariale di Ragusa per un momento di preghiera con i detenuti.



Alle 19,30, il solenne pontificale presieduto da S.E.R. Mons. Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa. Durante la celebrazione, il seminarista Mario Modica sarà istituito accolito e i seminaristi Francesco Barone, Giuseppe Cascone, Luca Roccaro e Marco Scalone saranno istituiti lettori.

Nella parte nostra pagina facebook di Ragusaoggi, le foto e i video in collaborazione di Salvo Bracchitta.