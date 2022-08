Importante scoperta archeologica: ritrovata in Israele la casa di San Pietro

Un gruppo di archeologi ritiene di aver trovato il sito della casa di San Pietro nei resti di un’antica chiesa sulla sponda nord-orientale del Kinneret (Mare di Galilea) in un sito che potrebbe essere la biblica Betsaida, luogo di nascita di tre degli Apostoli di Gesù: Pietro, Andrea e Filippo. Gli archeologi del Kinneret College in Israele e del Nyack College, NY, guidati dal Prof. Mordechai Aviam e dal Prof. Steven Notley, hanno trovato una grande iscrizione greca durante gli scavi in ​​una struttura chiamata “Chiesa degli Apostoli” allo scavo el Araj/Beit haBek. La struttura risale al periodo bizantino.

L’iscrizione, che è stata tradotta dalla prof.ssa Leah Di Segni dell’Università Ebraica di Gerusalemme e dal prof. Yaakov Ashkenazi del Kinneret College, fa riferimento a un donatore “Costantino, servo di Cristo”, una petizione affinché San Pietro preghi a nome del persona. L’iscrizione si riferisce a Pietro come “capo e comandante degli apostoli celesti”.

Secondo gli archeologi, il titolo “capo e comandante degli apostoli celesti” è usato abitualmente dagli scrittori cristiani bizantini per riferirsi all’apostolo Pietro. L’iscrizione è incorniciata da un medaglione rotondo formato da due file di tessere nere (piccoli pezzi di materiale duro utilizzati per realizzare un mosaico) e fa parte di un più ampio pavimento musivo della sacrestia della chiesa (la stanza dove sono custoditi gli arredi sacri e i paramenti sacri). ” Gli archeologi affermano che questo è “l’indicatore più forte” che Pietro aveva un legame speciale con la basilica.

“Questa scoperta è il nostro più forte indicatore del fatto che Pietro avesse un’associazione speciale con la basilica, ed era probabilmente a lui dedicata. Poiché la tradizione cristiana bizantina identificava abitualmente la casa di Pietro a Betsaida, e non a Cafarnao come spesso si pensa oggi, sembra probabile che la basilica commemora la sua casa”, ha affermato in un comunicato stampa Steven Notley, direttore accademico dello scavo. Gli archeologi hanno aggiunto che la scoperta dell’iscrizione rafforza il collegamento della basilica con la chiesa descritta dal vescovo di Eichstätt dell’VIII secolo, Willibald, il quale riferì che la chiesa fu costruita sopra la casa di Pietro e Andrea. Willibald ha dichiarato durante un pellegrinaggio in Terra Santa di aver pernottato in un luogo che gli era stato detto “è Betsaida da cui provenivano Pietro e Andrea.

Ora c’è una chiesa dove prima c’era la loro casa”.”Uno degli obiettivi di questo scavo era verificare se abbiamo nel sito uno strato del I secolo, che ci permetterà di suggerire un candidato migliore per l’identificazione della biblica Betsaida . Non solo abbiamo trovato resti significativi di questo periodo , ma abbiamo anche trovato questa importante chiesa e il monastero intorno ad essa”, afferma l’archeologo Mordechai Aviam, direttore archeologico dello scavo. I resti romani rinvenuti nel sito sono legati alle descrizioni di Flavio Giuseppe, il quale affermò che il villaggio di Betsaida divenne una piccola polis chiamata Julias. Gli scavi nel sito riprenderanno ad ottobre, dopo la pulizia dell’intera chiesa per rispondere alla domanda sulle sue diverse fasi e per scoprire eventuali altre iscrizioni aggiuntive che potrebbero essere nel sito.