Il centro storico di Ragusa? Sempre più spopolato e si assiste al calo di valore degli immobili

Una ricerca svolta dal portale Idealista che contempla in maniera impietosa come sia calato il valore degli immobili nel centro storico di Ragusa. Infatti, la città, è al terz’ultimo posto nella classifica dei capoluogohi a livello nazionale.

Un centro storico lasciato in sostanziale abbandono, sia a livello commerciale che residenziale, abitato oggi quasi esclusivamente da stranieri.

“Delle considerazioni politiche, naturalmente, s’impongono – afferma il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli – e su tutte una domanda: che cosa ha fatto in questi quattro anni e mezzo l’Amministrazione comunale per invertire la tendenza? Praticamente niente. I famosi progetti strombazzati ai quattro venti per rilanciare il centro storico, ancorché buona parte tra questi non abbiano visto ancora la luce e vorremmo sapere poi il perché, non hanno sortito l’effetto sperato”.

A nulla, poi, sembra sia valso, dal punto di vista dei risultati il bando che avrebbe dovuto invogliare le imprese a investire in questa parte della città.

Firrincieli, continua: “Adesso prendono atto di un calo di valore degli immobili che decreta una fine ingloriosa per quello che, invece, dovrebbe essere uno dei luoghi più ambiti della città. Continuando così, il centro storico diventerà sempre più un ghetto. Continuando così, i ragusani scapperanno ancora. Senza un’adeguata strategia che fermerà questa emorragia, le belle parole da parte dell’Amministrazione continueranno ma i fatti stanno a zero”.