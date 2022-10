Il 22 ottobre a Villa Penna di Scicli la “Giornata dell’Arte – New green” sulla sostenibilità ambientale

La Giornata dell’Arte, da sempre appuntamento annuale per gli studenti Sciclitani, viene riproposta dopo due anni e mezzo di pandemia e si sposta dal cortile della scuola a Villa Penna, spazio centrale della città, per creare una connessione tra giovani cittadini e istituzioni sempre più stretta, dando nuovo respiro a luoghi spesso inutilizzati.

La sostenibilità ambientale, la lotta agli sprechi e all’inquinamento sono temi frequentemente trattati negli ultimi anni. Spesso si tende però a creare iniziative di sensibilizzazione astratte, lasciando alle sole parole la funzione di smuovere le coscienze.

Alla Giornata dell’Arte, patrocinata dal Comune di Scicli, quest’anno si affianca il binomio New Green perché oltre alle parole, gli studenti dell’Istituto “Q. Cataudella”, in coordinamento con il Circolo Legambiente “Kiafura” di Scicli, intendono stimolare azioni concrete per rendere le attività, anche quotidiane, più sostenibili, più green.

Lo scopo della Giornata dell’Arte New Green, è quello di iniziare un percorso collaborativo con istituzioni ed enti, privati e associazioni no profit, per riuscire a pensare e vivere in modo più green la scuola e tutte le attività che ad essa sono correlate, anche quelle che, in apparenza, possono sembrare lontane dal tema ambientale.

New Green significa proprio questo: un nuovo modo di vivere la sostenibilità ambientale, un nuovo approccio agli eventi scolastici, una nuova generazione giovane e impegnata.

Durante la giornata, aperta al pubblico a partire dalle ore 16.30 di sabato 22 ottobre si svolgeranno tornei di videogames, performance di street art, musica, workshop ed anche un “unconventional” open day per i nuovi studenti che potranno informarsi riguardo alle attività della scuola attraverso proiezioni di video e foto della vita scolastica dell’Istituto “Q.Cataudella”.

Tutte le attività della giornata sono pensate per essere svolte e gestite in modo green e sostenibile. I materiali e i contenuti proposti saranno riutilizzati e messi a disposizione degli studenti e della scuola per futuri progetti.

L’evento si svolgerà come parte di una collaborazione più ampia su altre iniziative promosse da Legambiente Scicli “Kiafura” sezione giovani, in tutto l’arco dell’anno.