Il 18 settembre è la giornata nazionale sulla SLA: il comune di Ragusa s’illumina di verde

Il 18 settembre si celebra la XV Giornata nazionale sulla SLA. Per l’occasione, l’Aisla Onlus, associazione che si occupa in tutto il territorio nazionale di persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica, ha chiesto al sindaco Peppe Cassì che il Palazzo di Città venga illuminato, nella sera tra il 17 e il 18 Settembre, col colore verde quale richiamo ai colori sociali dell’associazione e simbolo di speranza per una malattia che ancora oggi non conosce cura.



L’iniziativa che ha il duplice scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia e di far conoscere le attività dell’Aisla, nel corso delle diverse edizioni ha goduto dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e del patrocinio dell’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, che ha fatto sì che la manifestazione si svolga in contemporanea su tutto il territorio nazionale.