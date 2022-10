Gli studenti ragusani in piazza San Giovanni: manifestazione per il clima e il pianeta

Una grande manifestazione contro lo sfruttamento del pianeta si sta svolgendo a Ragusa, in piazza San Giovanni.

Anche gli studenti ragusani, dunque, hanno deciso di mobilitarsi per dire no allo sfruttamento delle risorse e per sensibilizzare tutti al rispetto del nostro pianeta.

La manifestazione è stata organizzata dall’Istituto comprensivo “Vico-Umberto I-Gagliardi” e il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Ragusa, in collaborazione con la Consulta Provinciale.

La manifestazione è partita da p.zza Zama, e finisce, appunto, in piazza San Giovanni.

“Il nostro obiettivo è sensibilizzare e cercare di far arrivare il messaggio a più persone possibili”, spiegano gli studenti del liceo Classico Umberto I.

Foto interna: Salvo Bracchitta