Gli asini di Calaforno sono salvi. Almeno per il momento. Ma che fine faranno? La Lav si appella al nuovo presidente Schifani

Dopo che LAV ha sollevato pubblicamente la notizia della svendita all’asta di 25 animali in Sicilia, la vita di questi 6 asini e 19 cavalli tenuti allo stato semi-brado all’interno dell’Azienda Pilota regionale per l’allevamento dell’Asino Ragusano che si trova in zona Calaforno continua a rimanere appesa ad un filo.

La Regione Siciliana, a seguito della lettera che LAV ha inviato la scorsa settimana al neo Presidente Renato Schifani, ha comunicato la sospensione dell’asta indetta dal Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana che ne aveva deciso l’alienazione, così come definito nel Programma degli Interventi 2022, sia per ragioni economiche che per un diverso interesse verso il progetto di conservazione dell’asino Ragusano.

Così, 25 animali non potranno essere venduti all’asta a un prezzo estremamente basso come vecchio mobilio. E’ un buon inizio, insomma.

La Lav, però, chiede di ridefinire il piano di interventi del parco, stanziare i fondi necessari per il mantenimento in vita di questi animali.