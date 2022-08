Francesco Chiofalo si sente male mentre intrattiene il pubblico in un locale di Ispica

Momenti di paura per Francesco Chiofalo. Sabato scorso, il personal trainer romano, noto per aver partecipato a “Temptation Island” e “La Pupa e il Secchione Show”, si è sentito male mentre stava intrattenendo il pubblico come guest star nel locale I Mori Lounge – Cavà a Ispica.

Chiofalo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Catania. Nei video girati col suo cellulare a bordo del mezzo del 118 e al suo arrivo in ospedale, appare impaurito e disperato.

“Non sento più la gamba”, dice in lacrime ai sanitari. Da quel momento, sui suoi canali social è calato il silenzio.

Fonte: perizona