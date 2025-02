Fortemente danneggiato il “Bon” a seguito di un grande incendio

Un vasto incendio è divampato questa sera alle porte di Ragusa, distruggendo gran parte del ristorante “Bon”, uno dei locali più frequentati dai giovani nel fine settimana e dalle famiglie durante la settimana.

L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte, quando diverse chiamate hanno raggiunto il centralino dei vigili del fuoco, segnalando le fiamme che rapidamente si stavano propagando nel locale. Numerose squadre di soccorso sono intervenute sul posto, ma le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse a causa del forte vento, che ha alimentato il rogo, e della presenza di bombole all’interno della struttura, aumentando il rischio di esplosioni.

Le fiamme hanno devastato ampie porzioni del ristorante, rendendo ingenti i danni. L’incendio è ancora in corso e i vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per domarlo e mettere in sicurezza l’area. Particolarmente interessata l’area della cucina con fiamme molto alte.

Le cause dell’incendio di questa sera sono ancora da accertare. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono presenti anche le forze dell’ordine per comprendere l’origine del rogo.

Non è la prima volta che il locale viene colpito da un incendio. Anni fa, un altro rogo aveva interessato la parte retrostante della struttura, coinvolgendo anche alcune autovetture parcheggiate in un’area vicina, di proprietà di una nota concessionaria automobilistica.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

