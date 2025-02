Incendio al “Bon”: fiamme partite da un lampadario durante serata in corso

Devastante l’incendio che ha distrutto una grande parte del ristorante “Bon” alle porte di Ragusa. Emergono nuovi dettagli sulla dinamica dell’accaduto. Il rogo, scoppiato poco prima della mezzanotte, avrebbe avuto origine da un lampadario che ha improvvisamente preso fuoco per la probabile vicinanza con delle fiaccole tenute in mano. Le fiamme che si sono propagate velocemente alla copertura della terrazza del locale.

Al momento dell’incendio, il ristorante era gremito di persone: era in corso una serata con musica con dj, tra festeggiamenti e canti. L’atmosfera di festa si è trasformata in panico nel giro di pochi istanti, quando le fiamme hanno iniziato a diffondersi. Il personale del locale è subito intervenuto per cercare di domare il rogo con gli estintori e mettere in sicurezza i clienti, che sono stati fatti uscire rapidamente all’esterno.

La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata poco dopo, ma il fuoco si era già ampiamente propagato. Il forte vento ha complicato le operazioni di spegnimento, alimentando le fiamme, mentre la presenza di bombole all’interno della struttura ha reso ancora più delicato l’intervento. Numerose squadre dei vigili del fuoco presenti sul posto per cercare di domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Le fiamme hanno devastato gran parte del locale, causando danni ingenti che saranno presto quantificati. foto tratta da Facebook

