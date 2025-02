Incendio al Bon, il giorno dopo: locale completamente distrutto, 12 persone in ospedale con leggere ustioni. FOTO e VIDEO

Dodici persone trattate al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, una in osservazione: hanno rimediato fortunatamente piccole ustioni. Altre sono ancora in attesa di controlli, ma nessuna criticità. Un incendio ha distrutto stanotte il ristorante Bon del viale 20 nella zona industriale di Ragusa. Stando alle prime informazioni, era in corso una festa; una fiamma avrebbe raggiunto prima un lampadario e poi l’incendio si sarebbe sviluppato rapidamente.

Il locale all’interno è completamente distrutto, le immagini sono eloquenti; vicino all’ingresso un cumulo di vestiario. Una mezza dozzina di bombole di gas è state allontanata dal calore delle fiamme per evitare danni maggiori, ed è ammassata nello spazio verde esterno al locale. Sul posto nella notta, l’intervento dei vigili del fuoco, ambulanze e polizia. I vigili hanno operato per quasi 4 ore da poco prima della mezzanotte fino alle 3.40 del mattino. Sul posto a supporto anche i carabineri. Sul muro esterno bottiglie d’acqua, e i resti di una serata che doveva essere di festa. Le lingue annerite fuori dalle finestre, vetrate esplose e ancora un odore acre.

