Fascia costiera di Santa Croce: si riqualificano alcune aree

La stagione estiva è appena terminata ma si pensa già a una importante opera di riqualificazione dei luoghi che da anni necessitano di attenzione, soprattutto perché frequentati dai più giovani. Questa mattina sono stati consegnati i lavori che, tramite un finanziamento ministeriale di 90.000 euro, permetteranno di riqualificare tre piazze della fascia costiera, ed in particolare della frazione di Caucana.



Le piazze interessate sono Piazza Primavera, Piazza Naxos e Piazza Sicilia (Via dell’Iris), che saranno oggetto di riqualificazione con interventi mirati di messa in sicurezza, tramite l’istallazione di attrezzature per il fitness, ludiche e di arredo urbano.

A darne notizia è il sindaco di Santa Croce, Peppe Dimartino.

Tramite questo finanziamento, oltre i sopra citati lavori, sarà inoltre effettuata una manutenzione straordinaria del campetto sportivo presente in Via Degli Atleti che verrà trasformato in un campetto polifunzionale atto ad ospitare eventi sportivi di varie discipline.