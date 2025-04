Elezioni Provincia: ecco tutti i candidati e tutte le liste. Ci sono anche i sindaci di Ragusa e Modica

Sono state depositate ufficialmente le liste di tutti i candidati consiglieri a sostegno dei tre candidati alla presidenza della provincia di Ragusa. Il termine ultimo era fissato per oggi, 7 aprile, alle ore 12.00 presso il Libero Consorzio. Come si ricorderà, sono tre i candidati ufficiali alla presidenza: Maria Rita Schembari (sindaco di Comiso, sostenuta dalle destre e dai sindaci civici), Roberto Ammatuna (sindaco di Pozzallo, sostenuto da Pd, Territorio e Movimento 5 Stelle) e Gianfranco Fidone (sindaco di Acatte, sostenuto dalla DC di Cuffaro). Si sono candidati anche i sindaci di Ragusa, Modica e Santa Croce (rispettivamente Peppe Cassì, Maria Monisteri e Peppe Dimartino), ma nelle liste da consiglieri. Una cosa sicuramente interessante è che al momento vi sono “alleati” che parteggiano tutti per lo stesso schieramento, mentre nei consigli comunali sono in opposizione. Come capita tra le liste della Schembari, con Cassì e Bitetti, ora temporanemente alleati ma a Ragusa in contrapposizione. Degna di nota anche la candidatura del consigliere Bennardo, che ha lasciato da mesi lo schieramento di Cassì, sia ora a sostegno di quella di Gianfranco Fidone.

Le liste a sostegno di Maria Rita Schembari

Sono tre le liste a sostegno di Maria Rita Schembari: Fratelli D’Italia, Forza Italia e la lista civica denominata “Voce Comune”.

Fratelli D’Italia

Tiziana Arena (Comiso), Rocco Bitetti (Ragusa), Monia Cannata (Vittoria), Federico Chinnici (Chiaramonte), Giuseppe Dimartino (Sindaco di Santa Croce), Manuela Pepi (Comiso), Marilena Pugliarello (Vittoria), Luca Salerno (Acate), Martina Schembari (Comiso), Giuseppe Scuderi (Comiso), Giuseppe Sulsenti (Pozzallo, è stato anche sindaco).

Forza Italia

Samuele Cultrera (Chiaramonte), Sabrina Micarelli (Scicli), Biagio Pelligra (Vittoria), Kett Roccasalva (Ispica), Lorenzo Ricca (Ispica), Barbara Sorace (Pozzallo).

Voce Comune

Giuseppe Cassì (sindaco di Ragusa), Salvatore Causarano (Scicli), Angelo Galifi (Ispica), Carla Mezzasalma (Ragusa), Maria Monisteri (sindaco di Modica), Milena Sammatrice (Monterosso Almo)

Lista a sostegno di Roberto Ammatuna

Giovanni Garretto (Chiaramonte), Silvia Melia (Chiaramonte), Salvatore Schembari (Chiaramonte, Gaetano Scollo (Comiso), Bartolo Giaquinta (sindaco di Giarratana), Maria Giacchi (Giarratana), Lorenzo Ballatore (Pozzallo), Caterina Riccotti (Scicli), Roberta Sallemi (Vittoria).

Lista a sostegno di Gianfranco Fidone

Federico Bennardo (Ragusa), Giovanna Caruso (Giarratana), Giovanni D’Aquila (Monterosso), Angela Desirè Ficili (Scicli), Giuseppe Giampietro (Pozzallo), Lorenzo Giannone (Modica), Maria Giurato (Comiso), Marco Greco (Vittoria), Maria Ignaccolo (Ispica), Pietro Mandarà (Santa Croce), Ippolito Ruffino detto Alessio (Modica), Irene Tidona (Acate).

Le elezioni: quando si vota

Le elezioni provinciali sono previste per giorno 27 aprile. Come si ricorderà, si tratta di elezioni di secondo livello, dove non è prevista l’elezione diretta degli aventi diritto: saranno i consiglieri stessi a votare per il nuovo presidente del libero consorzio e per il consiglio provinciale che avrà in tutto 12 consiglieri. Ogni consigliere esprimerà un voto in punti calcolati con un sistema ponderato in base alla città di provenienza, il territorio e il numero di abitanti. Le tabelle relativamente al sistema di voto non sono state ancora rese note. Numericamente, è Maria Rita Schembari ad avere più chances di vittoria ma non è chiaro se potrà avere anche la maggioranza all’interno del consiglio. A sorpresa, fra i candidati, il sindaco di Santa Croce, Peppe Dimartino, ha deciso di essere fra i candidati della lista di Fratelli D’Italia, pur avendo annunciato il suo voto al fianco dei “civici” Peppe Cassì e Maria Monisteri. Il Movimento Cinque Stelle non ha presentato una sua lista, non avendo a disposizione un elevato numero di consiglieri in provincia ma, secondo indiscrezioni, farà avere il proprio sostegno al sindaco Roberto Ammatuna, candidato delle forze di centro-sinistra.

