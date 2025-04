Maria Rita Schembari deposita la candidatura alla Provincia: “Con fiducia e gratitudine prosegue il nostro cammino”

Anche per Maria Rita Schembari, candidata ufficiale del cenro destra iblea, arriva il deposito ufficiale della sua candidatura a Presidente della provincia regionale di Ragusa. “Ora è ufficiale: la candidatura è stata appena presentata. Con fiducia e gratitudine per l’affetto e il sostegno, in un luogo simbolo del palazzo della Provincia, prosegue il mio e il nostro cammino.”

Parole misurate, ma dense di significato, quelle della Schembari, affidate ad un post social. La candidatura della Schembari è sostenuta da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Grande Sicilia. Quella di Maria Rita Schemberi appare come una candidatura orientata a coniugare esperienza istituzionale e visione programmatica, in una fase in cui la Provincia di Ragusa cerca nuova linfa e una guida capace di intercettare le esigenze dei comuni e delle comunità locali, dal capoluogo alle aree periferiche.

© Riproduzione riservata