I sindaci “civici” non scendono in campo. Appoggeranno la candidata di centro-destra Maria Rita Schembari

I sindaci iblei che non parteciperanno all’elezione di secondo livello del presidente della provincia hanno deciso: sosterranno la candidatura di Maria Rita Schembari, la candidata delle destre (Fratelli D’Italia, Forza Italia e Lega). Sono i sindaci che oggi possiamo definire facenti parte di un movimento “civico”, ovvero Maria Monisteri (Modica), Peppe Cassì (Ragusa), Mario Marino (Scicli) e Peppe Dimartino (Santa Croce). Le elezioni si svolgeranno, com’è noto, il prossimo 27 aprile e segnerà un momento importante: dopo 12 anni di commissariamento il territorio tornerà ad avere un presidente e un consiglio provinciale regolarmente eletto.

Fronte comune contro la candidatura della DC?

Saranno solo sindaci e consiglieri comunali dei vari Comuni iblei a esprimere il voto per scegliere il nuovo assetto dell’Ente. In vista di questo importante appuntamento, i sindaci di Ragusa, Modica, Scicli e Santa Croce Camerina, pur essendo tutti potenziali candidati alla presidenza, hanno deciso di fare fronte comune e convergere su un’unica candidatura: “In forza dei nostri eccellenti rapporti personali e di una condivisa sensibilità politica, abbiamo scelto di mettere da parte le aspirazioni individuali e di fare sintesi per il bene delle nostre comunità”, dichiarano i primi cittadini e continuano:“Ai veti incrociati e ai diktat abbiamo preferito il dialogo e il confronto, scegliendo di sostenere la candidatura della prof.ssa Maria Rita Schembari, con la quale si è sviluppata nel tempo reciproca stima ed empatia”, così dichiarano in un comunicato congiunto. La stoccata, naturalmente, è alla candidatura sostenuta dalla Dc di Cuffaro che in provincia è rappresentata da Ignazio Abbate, ovvero quella del sindaco di Acate, Gianfranco Fidone.

A sinistra, invece, le forze hanno subito trovato convergenza nella candidatura di Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo. Resta ancora incerta la posizione del Movimento Cinque Stelle: chi deciderà di sostenere il partito che è ora guidato a livello nazionale da Giuseppe Conte? Non c’è stato, dunque, il “partito dei civici” come sosteneva qualcuno all’inizio (il candidato si diceva poteva essere Peppe Cassì), probabilmente per evitare una inutile dispersione di voti. A conti fatti, al momento, la candidatura di Maria Rita Schembari è, sulla carta, quella numericamente più forte. Al di là dei proclami politi di unità d’intenti, è chiaro un dato: la candidatura di Maria Rita Schembari è servita, se non altro, a far fronte comune contro il candidato di Ignazio Abbate.

Le parole di Maria Rita Schembari

“Sono lusingata per la designazione a candidata alla Presidenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, perchè in politica non c’è mai nulla di scontato. Mi sento onorata prima di tutto per la coesione dei partiti di centro-destra che mi hanno accreditato stima riconoscendomi capacità di gestione amministrativa, con la convinzione che io sia la persona giusta, per capacità di ascolto e spirito di condivisione, per guidare la provincia in maniera lungimirante e sinergica. Inoltre, non posso che ringraziare Peppe Cassì, Maria Monisteri, Mario Marino e Giuseppe Dimartino, sindaci civici dei comuni di Ragusa, Modica, Scicli e Santa Croce per aver fatto quadrato attorno a me, facendo un passo “di lato” rispetto alle loro legittime aspettative di candidatura. Sono certa che, qualora venissi eletta, potrò contare sul sostegno di eccellenti rappresentanti politico/amministrativi e che non sarò sola in questo percorso che mi vedrà ancora più impegnata, considerando che, in caso di elezione, ricoprirò il doppio incarico di sindaco e di presidente”. Commenta così il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. Secondo alcune voci di corridoio, il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, oggi suo sostenitore, potrebbe aspirare a diventare il suo vice presidente, in caso di vittoria. A RagusaOggi, Maria Rita Schembari risponde: “No comment. La vice presidente è una questione che si vedrà dopo”.

