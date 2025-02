Ex Province, in Sicilia elezioni di secondo livello domenica 27 aprile

Si terranno domenica 27 aprile le elezioni di secondo livello per la scelta dei presidenti, dei consiglieri dei Liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, e dei componenti delle assemblee delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

La data è stata stabilita con un decreto firmato dal Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, su proposta dell’assessore regionale alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Andrea Messina. Il decreto è stato pubblicato sul portale istituzionale della Regione.

Chi può votare



Trattandosi di elezioni di secondo livello, avranno diritto di voto esclusivamente gli organi elettivi comunali in carica alla data stabilita per le elezioni. Saranno quindi coinvolti i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni interessati. Le operazioni di voto si svolgeranno nell’arco dell’intera giornata di domenica 27 aprile, dalle ore 8:00 alle 22:00. L’appuntamento elettorale permetterà di rinnovare i vertici e le assemblee degli enti di area vasta, introdotti in sostituzione delle ex Province regionali, garantendo così il funzionamento amministrativo e politico dei Liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane.

Con la pubblicazione del decreto, prende ufficialmente il via il percorso che porterà gli enti coinvolti a eleggere i propri rappresentanti, contribuendo al miglioramento della governance locale.

