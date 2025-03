Elezioni Provincia, sindaci contro: Ammatuna sarà l’anti Cassì

Ragusa si prepara alle prossime elezioni per la guida del Libero Consorzio Comunale, con un quadro politico in evoluzione e ancora diversi nodi da sciogliere. A contendersi la presidenza saranno i sindaci della provincia, e mentre il centrosinistra, o parte di esso, sembra aver trovato la sua sintesi sul sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, il centrodestra deve ancora sciogliere le riserve su chi sarà il candidato di riferimento.

Il Pd e alcune liste civiche scelgono Ammatuna per aprire ai moderati

L’accordo nel Centrosinistra (Pd e alcune liste, come Territorio) ha portato alla convergenza su Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, non iscritto al Partito Democratico, ma da sempre vicino all’area progressista. La scelta sembra puntare a un’apertura verso l’area moderata e potrebbe intercettare anche il sostegno almeno di una parte del Movimento 5 Stelle, che per una questione di numeri non potrà presentare una propria candidatura autonoma.

Ammatuna ha confermato ufficialmente la sua disponibilità, sottolineando il percorso che ha portato a questa decisione:

“Anche se non sono iscritto al PD, voto PD e credo che sia importante aprire anche all’area moderata. Mi è stato chiesto di candidarmi e, dopo un’attenta riflessione, ho deciso di accettare questa sfida per la guida della Provincia.” Giovedì prossimo, al Feliciano Rossitto di Ragusa, si riuniranno tutti i sindaci e i consiglieri del centrosinistra per ratificare questa candidatura sulla quale c’è la convergenza di tutti.

Centrodestra in cerca di una sintesi: Schembari e/o Cassì?

Più incerto lo scenario nel centrodestra. La candidatura più accreditata sembra essere quella della sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, che avrebbe già in partenza il sostegno di Fratelli d’Italia e a quanto pare di Forza Italia. Tuttavia si è fatta strada l’ipotesi di una candidatura del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che potrebbe trovare l’appoggio di Forza Italia, generando una possibile spaccatura all’interno della coalizione. Se così fosse, il centrodestra si troverebbe diviso tra due candidati. Ma è ancora troppo presto per saperlo con esattezza. Sembra comunque che Cassì andrà avanti con la sua candidatura puntando, in caso di negativa di Forza Italia, su un progetto civico che abbracci più liste e movimenti civici presenti nei vari Consigli comunali. In ogni caso Cassì non ha fatto trapelare nulla finora.

Fidone resta l’unico candidato ufficiale

Al momento, l’unico candidato già ufficializzato è il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, vicino all’area politica dell’onorevole Ignazio Abbate. Una candidatura che potrebbe giocare un ruolo determinante nel caso di una frammentazione del centrodestra.

Nei prossimi giorni lo scenario sarà più chiaro, con le varie forze politiche chiamate a definire le proprie strategie.

