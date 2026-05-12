Partono i lavori sulla SP 60 Ragusa–Santa Croce: cambia la viabilità con senso unico e deviazioni

Partono ufficialmente i lavori di ammodernamento della S.P. 60 “Ragusa – Malavita – Santa Croce Camerina”, nel tratto compreso tra il km 13+100 e il km 15+500. Un intervento strategico per la viabilità del territorio ibleo che punta a migliorare sicurezza stradale, fluidità del traffico e gestione del rischio idrogeologico lungo uno degli assi più trafficati della provincia.

Il progetto prevede l’allargamento della carreggiata, la realizzazione di una nuova rotatoria in contrada Magazzè e un sistema avanzato di regimazione delle acque per limitare gli allagamenti che negli anni hanno causato disagi e criticità alla circolazione.

Senso unico in direzione Ragusa–Santa Croce Camerina

Con l’apertura del cantiere scatterà progressivamente una nuova organizzazione della viabilità. Sarà istituito il senso unico di marcia in direzione Ragusa–Santa Croce Camerina, mentre per gli automobilisti diretti verso Ragusa sarà attivato un percorso alternativo.

La deviazione interesserà la ex S.P. 110 Magazzè–Spinazza, individuata come unica soluzione tecnicamente percorribile per garantire continuità alla circolazione durante l’esecuzione dei lavori.

La scelta del senso unico non è casuale ma dettata dalla conformazione della rete stradale dell’area. Il percorso alternativo disponibile si sviluppa infatti sul lato est e non consente l’inversione dei flussi senza creare pericolose interferenze tra i veicoli in salita e quelli in discesa, con possibili ripercussioni sulla sicurezza stradale.

Tempi di percorrenza: previsti circa 4 minuti in più

Secondo le prime stime tecniche, il nuovo assetto viario dovrebbe comportare un incremento contenuto dei tempi di percorrenza. Il tragitto alternativo per chi viaggia da Santa Croce Camerina verso Ragusa richiederà mediamente circa quattro minuti aggiuntivi.

Un disagio ritenuto fisiologico rispetto all’importanza dell’intervento infrastrutturale, destinato a migliorare in maniera significativa la sicurezza e la funzionalità dell’intera arteria provinciale.

Sistemazione del percorso alternativo e attenzione ai residenti

In questi giorni la ditta incaricata sta già intervenendo lungo il tracciato alternativo con operazioni di pulizia delle aree, rimozione delle erbacce e ripristino delle condizioni di piena funzionalità della carreggiata.

Particolare attenzione sarà riservata anche alle attività produttive della zona. All’interno dell’area di cantiere verrà infatti predisposto un passaggio dedicato ai mezzi agricoli per limitare l’impatto sulle aziende del comparto e garantire continuità agli spostamenti legati alle attività rurali.

È prevista nei prossimi giorni una riunione operativa tra l’impresa esecutrice e gli enti coinvolti per definire gli ultimi dettagli della cantierizzazione e coordinare le fasi successive dell’intervento.

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