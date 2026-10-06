Di corsa e camminando, ecco la prima “internazionale” della Vittoria Run & Walk

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Atlete da diverse parti del mondo; sport e inclusione per la manifestazione che domenica 11 ottobre invaderà il centro storico di Vittoria. Tre le fasi previste: la prima fase dedicata alle famiglie e ai camminatori, con una passeggiata aperta alla partecipazione di tutti. Ci sarà poi una gara riservata agli amatori, e che sarà valida per il Campionato regionale assoluto e master.

Attesa per la gara riservata alle atlete professioniste, la terza fase, che vedrà confrontarsi a Vittoria alcune delle protagoniste del panorama internazionale dell’atletica. Protagonista della manifestazione sarà l’associazione Amici Speciali, che parteciperà alla giornata trasformando lo sport in uno strumento concreto di socialità, condivisione e abbattimento delle barriere. La manifestazione si svolge con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Vittoria, ed è organizzata dall’associazione Polisportiva Atletica Vittoria del presidente Salvo Greco

“Vittoria si prepara ad accogliere una manifestazione che mette insieme sport, partecipazione e inclusione – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Vittoria, Fabio Prelati –. Siamo particolarmente orgogliosi che il nostro territorio possa ospitare una competizione femminile di livello internazionale e, allo stesso tempo, una giornata aperta alle famiglie, ai camminatori e alle persone con disabilità. Lo sport deve essere innanzitutto un momento di incontro e di partecipazione e questa manifestazione interpreta pienamente questo principio”.

Un respiro internazionale per il centro storico, è quello sottolineato dal sindaco Aiello: “Portare nel cuore della città una manifestazione sportiva di livello internazionale significa valorizzare Vittoria e, nello stesso tempo, promuovere una cultura dello sport aperta a tutti. L’obiettivo è fare dello sport uno strumento di partecipazione, inclusione e crescita della comunità. Per questo abbiamo sostenuto con convinzione questa iniziativa”. Appuntamento per domenica 11 ottobre a partire dalle 9 in piazza del Popolo

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